“Укрзалізниця” назначила дополнительные поезда ко Дню Независимости

Учитывая повышенный спрос на пассажирские перевозки в праздничные дни, компания добавила составы из Одессы во Львов и Киев.

В частности, 22 и 24 августа в обоих направлениях будет курсировать поезд № 224 / 223 Одесса — Киев. Из Киева отправление в 8:06 и прибытие в Одессу в 18:18. Отправление из Одессы о 11:03 и прибытие в Киев в 20:31, говорится на сайте ведомства.

Поезд № 168 / 167 Львов — Одесса в обоих направлениях осуществит рейсы 22, 24, 26, 28 и 30 августа. Отправление из Львова в 09:40 и прибытие в Одессу в 20:23. В обратном направлении отправление в 10:16 и прибытие во Львов в 21:05.

Билеты скоро можно будет приобрести через официальный сайт компании и в железнодорожных кассах.

В ведомстве напомнили, что все поезда проходят усиленную дезинфекцию до и после рейса. Также усиленно обрабатывается постельное белье во время стирки.

«Для посадки в поезд пассажиры обязательно должны надеть защитную маску, а также пройти температурный скрининг при входе на вокзал и при посадке в вагон. Учитывая меры безопасности пассажирам рекомендуется как можно меньше передвигаться по вагонам», — говорится в сообщении.

Напомним, в «Укрзалізниці», после инцидента с избиением в поезде журналистки, заговорили об обеспечении проводников спецсредствами, в частности, газовыми баллончиками.

107

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter