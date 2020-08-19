27.19 / 27.45 32.13 / 32.65
Киев: +23
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

“Укрзалізниця” назначила дополнительные поезда ко Дню Независимости

10:49 19 августа 2020
поезд

Учитывая повышенный спрос на пассажирские перевозки в праздничные дни, компания добавила составы из Одессы во Львов и Киев.

В частности, 22 и 24 августа в обоих направлениях будет курсировать поезд № 224 / 223 Одесса — Киев. Из Киева отправление в 8:06 и прибытие в Одессу в 18:18. Отправление из Одессы о 11:03 и прибытие в Киев в 20:31, говорится на сайте ведомства.

Поезд № 168 / 167 Львов — Одесса в обоих направлениях осуществит рейсы 22, 24, 26, 28 и 30 августа. Отправление из Львова в 09:40 и прибытие в Одессу в 20:23. В обратном направлении отправление в 10:16 и прибытие во Львов в 21:05.

Билеты скоро можно будет приобрести через официальный сайт компании и в железнодорожных кассах.
В ведомстве напомнили, что все поезда проходят усиленную дезинфекцию до и после рейса. Также усиленно обрабатывается постельное белье во время стирки.

«Для посадки в поезд пассажиры обязательно должны надеть защитную маску, а также пройти температурный скрининг при входе на вокзал и при посадке в вагон. Учитывая меры безопасности пассажирам рекомендуется как можно меньше передвигаться по вагонам», — говорится в сообщении.

Напомним, в «Укрзалізниці», после инцидента с избиением в поезде журналистки, заговорили об обеспечении проводников спецсредствами, в частности, газовыми баллончиками.

107

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

яблоки

Яблочный Спас 2020: яркие открытки и поздравления

Путин и Лукашенко

Путин сохранит Лукашенко — это худший вариант для Украины, — военный эксперт

яблоки

Православные и грекокатолики празднуют Яблочный Спас: что нельзя делать в этот день

Яблочный Спас

Яблочный Спас: традиции и запреты праздника

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер