Путин сохранит Лукашенко — это худший вариант для Украины, — военный эксперт

«Путин считает Беларусь одной страной с Россией»

— Олег, появилась информация о том, что к границам Беларуси со стороны России стягиваются войска. Будет вторжение?

— К границам Беларуси Россия подтягивает свою Росгвардию. Путин хочет спасти своего друга Лукашенко от уличных протестов. Это не колонны с военной техникой. Это автозаки без номерных знаков и бойцы российской гвардии. Росгвардия была создана для поддержания конституционного порядка внутри страны. Но Путин, видимо, считает Беларусь с Россией одной страной.

— Зачем же Путину спасать Лукашенко? Существует мнение, что протесты очень выгодны как раз России, чтобы обуздать несговорчивого в последнее время «бацьку». Если Россия свозит в Беларусь свои автозаки, версия с российским сценарием в протестах не подтверждается?

— Почему не подтверждается? Протесты действительно организованы из России, одна из «башен Кремля» сейчас очень заинтересована в том, чтобы Лукашенко удержался у власти. Тем более что Путин очень хорошо может сыграть и сыграет на слабости Лукашенко.

В 2018 году президент Беларуси откровенно послал Путина подальше с Союзным государством, и лишил тем самым Владимира Владимировича такого подарка к выборам в России. Союзное государство было очень нужно Путину еще и для снятия санкций. Если Россия и Беларусь стали бы одним целым — это еще и новое юридическое лицо получается, против которого никто не вводил санкций. Но в 2018 году Лукашенко отказался от идеи объединения с Россией.

2020 год — это уже новая история. Если Путин спасет Лукашенко — то президент Беларуси для него станет еще более понятным и прозрачным. «Бацька» тогда станет послушным, как агнец Божий. Теперь за год-полтора они оформят рублевую зону, единое государство, единое правительство. Для этого у Путина все готово. А дальше Лукашенко уже будет никому не нужен.

Во всей этой истории представители Запада — в частности, либо Лондонская ветка банкиров, либо Демократическая партия США, — я думаю, в какой-то мере финансируют протестные движения, для того, чтобы вернуть Беларусь под свой контроль. Хотят посадить туда своего президента. Но с лидером протестов Светланой Тихановской они ошиблись. Она оказалась слабым звеном.

— Усидит ли Лукашенко на своем посту?

— Я думаю, что усидит. Слишком поздно Тихановская объявила себя лидером нации.

Протесты в Беларуси не получили массового характера и это сыграет на пользу Лукашенко. На том же БелАЗе 25 тысяч рабочих, а только тысяча бастует. Сейчас еще российская гвардия зайдет, поможет переловить зачинщиков.

Важный момент — протестующие не остаются на площадях на ночь. И это несмотря на то, что белорусы сильно устали от Лукашенко. Я сейчас общаюсь с ними — они говорят да, «бацька», конечно, обнаглел, в том плане, что 26 лет сидит в одном кресле. Но вместе с тем они боятся, что завтра к ним придет капитализм вместо социализма, предприятия начнут приватизировать и закрывать. Белорусы потому еще с опаской выходят на протесты, что жизнью многие из них довольны. Там шикарная и бесплатная медицина. Там хорошие дороги. Там хорошие пенсии, хорошие зарплаты. Именно поэтому основу протестного электората сейчас в Беларуси составляет молодежь. Многие из них ездят на заработки в Польшу. Молодежь видит, что в Польше уровень жизни выше, чем в Беларуси. Они хотят, чтобы в их стране тоже были западные стандарты.

«У Украины рычагов давления на Кремль гораздо больше»

— Как протесты в Беларуси могут аукнуться Украине?

— Если бы победили протестные настроения и был бы прозападный кандидат, то это было бы лучшим вариантом. Тогда, не исключено, что «Люблинский треугольник» (политический союз с участием Литвы, Польши и Украины — Авт.) через пару лет мог бы превратиться в «Люблинский квадрат». Там бы оказалась и Беларусь. Инфраструктуру через Беларусь на Балтику тянуть намного легче. А пока идет строительство автобанов в обход Беларуси.

Но если Путин сохранит Лукашенко — это будет победа Москвы, и, соответственно, худший вариант для нас. Возобновится создание Союзного государства, и у России и Беларуси будет единая армия…

— И угроза для Украины тогда может появиться и со стороны Беларуси?

— Вот именно. Сейчас Путину нечего вводить в Украину. Единственное, что сейчас он может сделать, это гадить и давить на нас политически. У него очень большие проблемы с армией. Неоткуда брать людей в армию. Разве что, отщипывать от Росгвардии. Чего президент России делать не может, так как это основа охраны его трона. У нас получится такая своеобразная подкова в виде 2 тысяч километров недружественной для нас границы.

Но это произойдет, если Россия достигнет в этом году своих целей в Беларуси. Сейчас — никак. Путин еще в 2019 году капитально забросил свою армию. За тот год на вооружение взято крайне мало единиц техники. В состав флота была передана всего одна новая подводная лодка, да и та сейчас хранится в сухом доке. Она воды не видела. Ее достроить с 2016 года никак не могут.

Воевать Путину сейчас реально нечем. Вы знаете, что в прошлом году Государственная дума ужесточила наказание за уклонение от военной службы? С начала 2020 года в России прошли 150 показательных судебных процессов против уклонистов. У них военкомы за призывниками бегают с арканами. Российская молодежь не хочет ехать умирать ни в Сирию, ни в Украину. «Груз 200» в Россию идет отовсюду. Свежий случай — в Сирии погиб российский генерал. Или вот — несколько недель назад американцы нанесли авиаудар по позициям иранских войск в Сирии. А там расчеты на системах ПВО — российские. Сколько гробов в Россию приедет?

— Кроме того, у Путина на армию закончились деньги?

— Конечно.

— Почему тогда Путин никак не отстанет от Украины?

— От нас он не может отстать, потому что мы — основа империи. Если Украина уходит на Запад, а я надеюсь, что мы все-таки туда дрейфуем, то тогда смысл империи разваливается. Ленин в 1918 году сказал, что, взяв Украину, Россия фактически победила белую гвардию. А вот если бы Путину удалось сломить Украину, то Беларусь бы «автоматом» вошла в Союзное государство.

— Пойдет сейчас Россия на военное обострение с Украиной?

— Если Путин на это решится, то у нас появится неожиданный для многих союзник в лице Польши. Если начнется большая война, то патроны нам будут подавать именно из Польши, которая недавно подписала военный договор с США.

— Можете оценить, как проходит перемирие на Донбассе? В целом оно работает?

— Работает. И я понимаю, почему Зеленский согласился на перемирие именно в таком формате. У Путина сейчас нет аргументов, чтобы на нас надавить. Ведь мы же в крайнем случае можем просто закрыть вентиль на газовой трубе, и Европа станет в позицию замерзшего суслика. Теперь-то труба наша. А это — крупнейшая труба из России в Европу. Вот и получается, что у Украины рычагов давления на Кремль гораздо больше. У Путина же — единственный рычаг — война. А мы лишили Путина возможности продолжать войну. Мы отводим технику, вооружения, не стреляем и показываем это всему миру. И получается, что если стрельба продолжается со стороны пророссийских боевиков, то Путин — дурак. Значит, Путин — человек недоговороспособный, не управляет процессами.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в Беларуси к забастовке присоединились крупные предприятия. В частности, против нарушения своих избирательных прав на акцию протеста вышли горняки «Беларуськалия». Они объявили об остановке работы на четырех рудоуправлениях.

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