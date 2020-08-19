Ермак прокомментировал информацию о сорванной спецоперации СБУ с «вагнеровцами»

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак назвал дезинформационной кампанией против Украины сообщение о том, что боевиков ЧВК Вагнера при вылете из Беларуси должны были задержать украинские спецслужбы, но операция сорвалась.

Андрей Ермак прокомментировал ситуацию LB.ua.

«Версия об участии украинских спецслужб в появлении российских боевиков-наемников в Беларуси накануне выборов появилась не в Украине, а в российских СМИ, а именно — в российской „Комсомольской правде“ 6 августа. Это выглядит как хорошо продуманная и спланированная дезинформационная кампания», — сказал он.

Ермак также предположил, что определенным силам, возможно, «очень хочется сорвать прекращения огня на Донбассе, которое продолжается с 27 июля».

На вопрос, соответствует ли действительности информация о том, что глава Офиса президента предлагал перенести операцию из-за необходимости проведения переговоров с Россией по пленным, Ермак ответил: «Нет. Конечно, не соответствует».

Ранее доктор юридических наук, профессор Борис Бабин указал на противоречия в истории с якобы сорванной спецоперацией СБУ по задержанию «вагнеровцев», прибывших в Беларусь.

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