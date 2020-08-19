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Украина

Сдавшийся снайпер боевиков рассказал о заградотрядах «ЛНР» для зачистки тех, кто пытается сбежать

13:00 19 августа 2020
Снайпер

Снайпер боевиков «ЛНР», недавно сдавшийся украинским военным, заявил, что оккупанты сформировали заградительные отряды, которые должны расстреливать тех, кто решит сдаться или дезертировать.

Пресс-центр Операции объединенных сил разместил видео, в котором бывший снайпер комментирует ситуацию, сложившую в рядах наемников.

«Я житель Луганска, поступил на службу в июне 2014 года на должность снайпера. Проходил подготовку под Ростовом. Нас тренировали спецы, грамотно рассказывали. Тренировались российским оружием. Потом меня отправили на КПП „Михайловка — Марьевка“ для проверки паспортов. Потом нас стали отправлять строить блиндажи. А потом нас хотели отправить в заградотряды. Если кто-то из наших будет сдаваться или бежать домой, нам давали приказ расстреливать», — сказал бывший боевик.

Ранее сообщалось, что на Луганщине задержали «народного милиционера» «ЛНР».

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