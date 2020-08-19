Сдавшийся снайпер боевиков рассказал о заградотрядах «ЛНР» для зачистки тех, кто пытается сбежать

Снайпер боевиков «ЛНР», недавно сдавшийся украинским военным, заявил, что оккупанты сформировали заградительные отряды, которые должны расстреливать тех, кто решит сдаться или дезертировать.

Пресс-центр Операции объединенных сил разместил видео, в котором бывший снайпер комментирует ситуацию, сложившую в рядах наемников.

«Я житель Луганска, поступил на службу в июне 2014 года на должность снайпера. Проходил подготовку под Ростовом. Нас тренировали спецы, грамотно рассказывали. Тренировались российским оружием. Потом меня отправили на КПП „Михайловка — Марьевка“ для проверки паспортов. Потом нас стали отправлять строить блиндажи. А потом нас хотели отправить в заградотряды. Если кто-то из наших будет сдаваться или бежать домой, нам давали приказ расстреливать», — сказал бывший боевик.

Ранее сообщалось, что на Луганщине задержали «народного милиционера» «ЛНР».

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