- 13:19 Ушел к Месси: соперник сборной Украины на Евро-2020 остался без звездного тренера
- 13:18 В СБУ опровергли свою причастность к операции с “вагнеровцами” в Беларуси
- 13:00 Сдавшийся снайпер боевиков рассказал о заградотрядах «ЛНР» для зачистки тех, кто пытается сбежать
- 12:58 Прилетело два самолета: бастующих сотрудников "Белтелерадиокомпании" заменяют россияне
- 12:38 Доллар дешевеет, а евро дорожает: прогноз курсов валют на ближайшие дни
- 12:34 Умер в госпитале: стало известно еще об одной жертве силовиков в Беларуси
- 12:09 Латвия отказывается признавать Тихановскую президентом Беларуси и выступает за новые выборы
- 12:06 Ермак прокомментировал информацию о сорванной спецоперации СБУ с «вагнеровцами»
- 11:48 В Беларуси четырех оппозиционеров выпустило из СИЗО без объявления обвинений
- 11:33 Путин сохранит Лукашенко — это худший вариант для Украины, — военный эксперт
- 11:13 В России заподозрили блогера в том, что он выдал Украине секретные данные о московском метро: подробности резонансного дела
- 11:13 Михаила Ефремова возле суда встретили поклонницы: момент попал на видео
Сдавшийся снайпер боевиков рассказал о заградотрядах «ЛНР» для зачистки тех, кто пытается сбежать
Снайпер боевиков «ЛНР», недавно сдавшийся украинским военным, заявил, что оккупанты сформировали заградительные отряды, которые должны расстреливать тех, кто решит сдаться или дезертировать.
Пресс-центр Операции объединенных сил разместил видео, в котором бывший снайпер комментирует ситуацию, сложившую в рядах наемников.
«Я житель Луганска, поступил на службу в июне 2014 года на должность снайпера. Проходил подготовку под Ростовом. Нас тренировали спецы, грамотно рассказывали. Тренировались российским оружием. Потом меня отправили на КПП „Михайловка — Марьевка“ для проверки паспортов. Потом нас стали отправлять строить блиндажи. А потом нас хотели отправить в заградотряды. Если кто-то из наших будет сдаваться или бежать домой, нам давали приказ расстреливать», — сказал бывший боевик.
Ранее сообщалось, что на Луганщине задержали «народного милиционера» «ЛНР».158
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Пятилетняя девочка приходит в новом розовом платье в детский сад. Воспитательница ее спрашивает: — Кто тебе такое красивое платье купил? Ребенок с гордостью отвечает: — Наревела!
Ветер: 4 м/с Ю
Давление: 741 мм