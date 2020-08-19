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В СБУ опровергли свою причастность к операции с “вагнеровцами” в Беларуси
Служба безопасности Украины официально опровергла свое участие в операции с «вагнеровцами». Ранее слухи о якобы причастности СБУ к появлению «вагнеровцев» под Минском прокомментировали в украинской разведке.
В СБУ уточнили, что спецслужба не комментирует слухи, не поддерживает медийно информационные операции врага. В спецслужбе отметили, что такие информационные вбросы наносят вред Украине.
«Как исключение, отмечаем — данные об участии СБУ в так называемой „вагнеровской спецоперации“ являются обычным фейком. А его первоисточником, подчеркиваем, больше недели назад было именно российское издание», — говорится в сообщении.
В ведомстве еще раз напомнили, что ни один сотрудник СБУ не принимал участия в разговорах боевиков с вербовщиком, которые якобы зафиксированы на аудиозаписях.
«Мы понимаем, что инициаторы таких информационных „вбросов“ действуют по логике „несколько раз пересказанная ложь может кому-то показаться правдой“. Поэтому призываем украинские СМИ и отдельных лидеров общественного мнения в погоне за сенсациями более внимательно относиться к информационной гигиене и не распространять слухи в пользу недружественных стран», — резюмировали в СБУ.
Напомним, ранее на нестыковки в истории с «вагнеровцами» и якобы сотрудником СБУ указал доктор юридических наук, профессор Борис Бабин.35
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