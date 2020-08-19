В Украине задействуют новые больницы для инфицированных коронавирусом

В связи с увеличением количества заболевших коронавирусом в Украине, Минздрав решил задействовать новые больницы, которые будут принимать больных с COVID-19.

Новые медучреждения вводят в Киеве и шести регионах Украины. Об этом на брифинге рассказал главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

«Мы увидели значительное увеличение загруженности коек в шести регионах нашей страны. Поэтому дополнительно вводятся новые больницы в перечень учреждений здравоохранения, в которых будет осуществляться госпитализация больных коронавирусом. В частности это город Киев, Винницкая, Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Тернопольская, а также Ровенская области», — сказал Ляшко.

По его словам, в больницах также будут развернуты дополнительные места для нахождения пациентов.

Напомним, в Украине по состоянию на 19 августа лабораторно подтвердили 96403 случая COVID-19, из них за сутки — 1967.

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