- 14:37 1 сентября ученики не во всех школах сядут за парты: разъяснение Минобразования
- 14:32 В Киеве обстреляли авто полицейских: первые подробности и фото
- 14:24 Били женщину по голове и ломали ей ребра: под Одессой бандиты ночью напали на судью
- 14:07 Лукашенко снова созвонился с Путиным: это как минимум третий звонок за последнюю неделю
- 13:46 В Украине задействуют новые больницы для инфицированных коронавирусом
- 13:35 «Героям твоим слава!»: украинские музыканты выпустили мощнейший клип в поддержку белорусов
- 13:19 Ушел к Месси: соперник сборной Украины на Евро-2020 остался без звездного тренера
- 13:18 В СБУ опровергли свою причастность к операции с “вагнеровцами” в Беларуси
- 13:00 Сдавшийся снайпер боевиков рассказал о заградотрядах «ЛНР» для зачистки тех, кто пытается сбежать
- 12:58 Прилетело два самолета: бастующих сотрудников "Белтелерадиокомпании" заменяют россияне
- 12:38 Доллар дешевеет, а евро дорожает: прогноз курсов валют на ближайшие дни
- 12:34 Умер в госпитале: стало известно еще об одной жертве силовиков в Беларуси
В Украине задействуют новые больницы для инфицированных коронавирусом
В связи с увеличением количества заболевших коронавирусом в Украине, Минздрав решил задействовать новые больницы, которые будут принимать больных с COVID-19.
Новые медучреждения вводят в Киеве и шести регионах Украины. Об этом на брифинге рассказал главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.
«Мы увидели значительное увеличение загруженности коек в шести регионах нашей страны. Поэтому дополнительно вводятся новые больницы в перечень учреждений здравоохранения, в которых будет осуществляться госпитализация больных коронавирусом. В частности это город Киев, Винницкая, Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Тернопольская, а также Ровенская области», — сказал Ляшко.
По его словам, в больницах также будут развернуты дополнительные места для нахождения пациентов.
Напомним, в Украине по состоянию на 19 августа лабораторно подтвердили 96403 случая COVID-19, из них за сутки — 1967.
135
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мозги — не брови. Если нет, не нарисуешь!..
Ветер: 4 м/с Ю
Давление: 741 мм