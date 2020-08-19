1 сентября ученики не во всех школах сядут за парты: разъяснение Минобразования

Несмотря на заверения Минздрава о том, что учебный процесс в школах начнется 1 сентября, ученики не всех регионов Украины смогут ходить в школы.

Для тех населенных пунктов Украины, которые попадут в «красную» карантинную зону, уроки в школах, вузах и колледжах будут проходить по смешанному типу.

Об этом в эфире телеканала «ДОМ» заявил министр образования и науки Сергей Шкарлет.

Чиновник отметил, что понимает важность живого обучения, но если, в частности, Киев попадает в «красную» зону, то в столице закроют все школы.

В школах и других учебных заведениях будут обязательными измерения температуры, соблюдение гигиенических норм и ношение масок.

Министерство также рекомендует распределение входа / выхода между детьми разного возраста и ограничения передвижения по кабинетам.

Напомним, по рекомендациям главного санитарного врача Виктора Ляшко, в школах «оранжевой» зоны преподаватели должны носить защитный экран для лица. А в «красной зоне» организация занятий в школах запрещается.

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