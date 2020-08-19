27.22 / 27.45 32.17 / 32.67
Киев: +30
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

1 сентября ученики не во всех школах сядут за парты: разъяснение Минобразования

14:37 19 августа 2020
дети

Несмотря на заверения Минздрава о том, что учебный процесс в школах начнется 1 сентября, ученики не всех регионов Украины смогут ходить в школы.

Для тех населенных пунктов Украины, которые попадут в «красную» карантинную зону, уроки в школах, вузах и колледжах будут проходить по смешанному типу.

Об этом в эфире телеканала «ДОМ» заявил министр образования и науки Сергей Шкарлет.

Чиновник отметил, что понимает важность живого обучения, но если, в частности, Киев попадает в «красную» зону, то в столице закроют все школы.

В школах и других учебных заведениях будут обязательными измерения температуры, соблюдение гигиенических норм и ношение масок.

Министерство также рекомендует распределение входа / выхода между детьми разного возраста и ограничения передвижения по кабинетам.

Напомним, по рекомендациям главного санитарного врача Виктора Ляшко, в школах «оранжевой» зоны преподаватели должны носить защитный экран для лица. А в «красной зоне» организация занятий в школах запрещается.

81

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

яблоки

Яблочный Спас 2020: яркие открытки и поздравления

избиение женщины

Били женщину по голове и ломали ей ребра: под Одессой бандиты ночью напали на судью

Полиция

В Киеве обстреляли авто полицейских: первые подробности и фото

яблоки

Православные и грекокатолики празднуют Яблочный Спас: что нельзя делать в этот день

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер