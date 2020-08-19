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Украина значительно снизила стоимость электронных виз: что об этом известно
В связи с пандемией коронавируса поток туристов в Украину резко сократился. Оживить туристическую отрасль в Кабмине решили, снизив стоимость въездных виз. Если сейчас консульский сбор за разовую электронную визу составляет 85 долларов, то с 1 ноября плата будет снижена до 20 долларов.
Кроме одноразовых электронных виз появятся е-визы для двукратного въезда. Их стоимость, как сообщает МИД Украины, составит 30 долларов.
Предполагается, что по новым правилам е-визы будут оформляться быстрее: не за девять, а за три рабочих дня. Срочную визу можно будет оформить за день, но стоимость при этом удвоится.
Напомним, для стран Евросоюза Украина остается неблагополучной зоной по коронавирусу. Европа не ждет украинских туристов и параллельно не рекомендует своим гражданам поездки на украинскую территорию.
Как сообщали «ФАКТЫ», с 1 августа Украина установила временный безвизовый режим для граждан Китая.
Фото dpsu.gov.ua95
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