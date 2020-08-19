Юрий Бутусов: Власти Украины сами «отмазали» режим Путина от сенсационного разоблачения

— Юрий, ваш пост в Facebook о том, что ближайшее окружение Зеленского может быть причастно к срыву секретной операции СБУ по захвату «вагнеровцев» имел большой резонанс. Но в СМИ появились публикации, которые ставят под сомнение сам факт подготовки такой сложной многоходовой, а также, вероятно, дорогостоящей спецоперации. Мол, не могли наши спецслужбы заманить «вагнеровцев» в Беларусь, чтобы потом уже на территории Украины захватить их, что называется, с поличным.

— Для того чтобы проверить, является ли правдивой история с «вагнеровцами», нужно поискать источники информации, близкие к людям, которых я упоминал в публикациях на своей странице в Facebook. Эти люди нигде сейчас свою позицию не озвучивают. Но ведь если то, о чем я рассказал, неправда, то почему они не звонят в информагентства и не говорят об этом?

Посмотрите на фактологическую сторону этих событий. Я назвал конкретных участников встречи в Офисе президента (президент Владимир Зеленский, начальник ГУР МО Василий Бурба, первый зампред СБУ Руслан Баранецкий, глава Офиса президента Андрей Ермак, первый заместитель секретаря СНБО — глава комитета по разведке Руслан Демченко, заместитель главы ОП по вопросам обороны Роман Машовец, секретарь президента Мария Левченко. — Авт.). Написал, кто и о чем говорил в кабинете главы государства.

А по поводу того, могли ли украинские спецслужбы провести такую спецоперацию, то вы недооцениваете наши спецслужбы. Послушайте уже выложенные в сеть аудиозаписи вербовки сотрудниками СБУ российских наемников якобы для очередной работы за рубежом. А они, желая доказать свой «профессионализм», рассказывают о «подвигах» в Украине. Один из российских боевиков, Денис Харитонов, фактически дал признательное показание о том, как он 23 июля 2014 года, действуя в Донецкой области в составе российского батальона «Степь», из переносного ракетно-зенитного комплекса сбил два украинских СУ-25, а также вертолет (Харитонов даже прислал «вербовщикам» фото, документы и снятое им лично видео своего отряда в районе Саур-Могилы после обстрела вертолетов ВСУ. А также рассказал о том, что после этого получил в Кремле орден лично от помощника Путина Владислава Суркова. — Авт.). Я считаю, что это высший класс украинских спецслужб, что им удалось выйти на непосредственных участников этого военного преступления.

Денис Харитонов был в числе тех самых «вагнеровцев», которых из Беларуси отправили обратно в Россию. Этот боевик был очень важен для нашего следствия. По данным спецслужб, он находился на Донбассе как раз в то самое время, когда был сбит малайзийский «Боинг» рейса MH-17. Для международного трибунала Харитонов был бы важнейшим свидетелем. Наши спецслужбы вычислили его на территории России, вычислили других боевиков, которые сбивали украинские военные самолеты в 2014 году. И вот тогда был разработан план, как этих негодяев заманить в Украину. Но из-за предательства Харитонов и другие ему подобные сейчас на свободе, в России. Читают новости про себя и посмеиваются. Украинцы сами спасли боевиков, военных преступников от задержания. А так же «отмазали» режим Путина от сенсационного разоблачения.

Некий предатель в руководстве Украины просто слил в последний момент Путину секретную информацию. Этого предателя необходимо вычислить и привлечь к ответу. Служба безопасности Украины обязана открыть расследование по статье «Государственная измена», а Верховная Рада обязана создать следственную комиссию по проверке причастности президента Владимира Зеленского и его ближайшего окружения к утечке информации, к срыву секретной операции СБУ и ГУР МО по задержанию террористов.

- Но новоназначенный руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов заявил, что вся эта история — фейк.

— Кирилл Буданов не мог об этом ничего знать. Он не был участником событий, которые я описываю. Но если прочитать внимательно то, что он сказал, то вы увидите, что с его слов, СБУ заявило, что оно не причастно к этой спецоперации. И все. Но он ничего не сказал о Главном управлении разведки, о его причастности или непричастности к спецоперации.

— Чем может завершиться история с «вагнеровцами» и как она отразится на судьбе высшего руководства страны, которое, как вы предполагаете, допустило утечку секретной инфомации, что и привело к срыву операции? Или скандал замнут?

— Скандал не замнут. В руководстве спецслужб все прекрасно понимают, что произошло, и потому они пока не спешат с опровержениями. Да и что тут опровергать?

Любая власть не вечна. Будет ли зарегистрировано и расследовано уголовное производство по этому делу — посмотрим. Есть масса свидетелей и основания для предъявления подозрений представителям высшего руководства страны. Если «отличившиеся» не ответят за свои поступки сейчас, то ответят за них потом.

— Вы знаете о спецоперации по поимке «вагнеровцев» со слов своего информатора? Или у вас есть иные доказательства подлинности этой истории?

— У меня есть только данные, полученные от источника. Я же не сотрудник спецслужб и у меня нет доступа к государственной тайне. Другой информации у меня нет.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Служба безопасности Украины официально опровергла свое участие в операции с «вагнеровцами», заявив, что «данные об участии СБУ в так называемой „вагнеровской спецоперации“ являются обычным фейком. А его первоисточником больше недели назад было именно российское издание».

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