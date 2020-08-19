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Позиции оккупантов на Донбассе засыпали приглашениями на концерт покойного Кобзона (фото)
Из района Водяного Донецкой области волонтеры запустили на оккупированную территорию воздушную посылку с листовками. Акция задумана как жесткий троллинг врага. Листовки представляют собой приглашение на концерт Иосифа Кобзона, умершего в 2018 году.
Загруженную коробку через линию фронта переправили с помощью связки воздушных шариков. Фото приводятся на странице Донбасс.Реалии в Twitter.
Листовки напоминают об уже ликвидированных главарях боевиков: Александре Захарченко, Михаиле Толстых (Гиви), Арсении Павлове (Мотороле). Рядовым бойцам оккупантских формирований авторы листовок подсказывают, что все еще в силе программа СБУ «Тебя ждут дома», и лучший выбор сейчас — сдаться украинским военным.
Напомним, оккупанты признали, что в их рядах достаточно потенциальных дезертиров, готовых сбежать на подконтрольную Украине территорию. Боевики сформировали загранотряды, чтобы не допускать таких побегов.248
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