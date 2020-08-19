День Независимости: как отметят праздник в Киеве (программа мероприятий)

В этом году в Киеве к 29-летию независимости Украины снова не будет парада, но в разных районах столицы пройдут торжественные и развлекательные мероприятия. При это должны строго соблюдаться карантинные ограничения.

23 августа в День Государственного флага в Киеве возле мэрии (Крещатик, 36) и в районах проведут официальные церемонии торжественного поднятия Государственного флага.

Возле «Родины-матери» (на территории Мемориального комплекса «Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне») планируют поднять на самом высоком флагштоке сине-желтое полотнище размером 16 на 24 метра. Стяг взлетит почти на 90-метровую высоту и будет виден из многих точек города.

24 августа, в День Независимости Украины, пройдут торжества с участием представителей органов власти, местного самоуправления, военнослужащих, воевавших на Донбассе. Проведут молебен за Украину и украинский народ. Также состоится возложение цветов к памятным знакам и местам захоронений выдающихся деятелей украинского государства, борцов за независимость, погибших участников Революции Достоинства, участников ООС/АТО.

Кроме официоза, в столице предусмотрены культурные и спортивные мероприятия.

С 20 августа до 4 сентября — в Национальном историко-архитектурном музее «Киевская крепость» открыта фотовыставка «Украина моя».

С 20 до 25 августа в Национальном заповеднике «София Киевская» пройдет Международный мультидисциплинарный и социально направленный фестиваль высокого искусства Bouquet Kyiv Stage.

23 августа в парке имени Шевченко — творческий фестиваль «С Украиной в сердце».

24 августа в Центральной библиотеке имени Т. Шевченко — видеоэкскурс для детей «Украина, ты нужна мне».

24 августа (19:00) — масштабный концерт классической музыки Classic Picnic одновременно доступен онлайн и офлайн: на официальной странице Classic Picnic и на большом экране в парке Шевченко (участвуют лучшие коллективы из Киева, Харькова, Львова, Одессы).

24 августа соревнования яхт в заливе «Собачье устье» и яхт-клубе Riviera Rivrside Marina — парусная регата «День Независимости».

До 30 августа работает выставка-раздумье «Украина: путь в будущее» в Городской специализированной молодежной библиотеке «Молодая гвардия».

С 21 августа до 20 ноября на Майдане Незалежности выставочный проект ко Дню Героев Небесной сотни «Столетие несломленных».

До 13 сентября на Певческом поле организован фестиваль цветов «Мульт-ленд», который с помощью героев известных мультфильмов погружает посетителей в мир детских мечтаний. Для создания сказочных историй с 3D-фигурами дизайнеры и озеленители использовали более 300 тысяч цветов.

Между тем в Киеве к празднику запустили и новые светомузыкальные фонтаны. Один протестировали возле станции метро «Оболонь». А второй масштабный проект заработал в парке «Партизанской славы» (Дарницкий район). Этот фонтан внесен в Национальный реестр рекордов Украины как самый высокий световой пешеходный водный комплекс (с арками-водопадами).

Напомним, в 2019 году в Киеве не было военного парада. Торжества прошли в центре столицы. Вместе с тем ветераны и волонтеры провели патриотический Марш защитников Украины, который собрал десятки тысяч людей.

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