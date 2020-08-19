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Украина

Разумков созывает Раду на внеочередное заседание: какие вопросы рассмотрят нардепы

17:48 19 августа 2020
рада

Народных депутатов отзывают из отпусков. На вторник, 25 августа, назначено внеочередное заседание Верховной Рады. Самым главным вопросом повестки дня является пересмотр бюджета на 2020 год.

Согласно распоряжению председателя ВР Дмитрия Разумкова, депутаты соберутся в зале в 11.00. В первую очередь планируется перекроить главную финансовую смету страны. На рассмотрение будет вынесен законопроект президента о повышении с 1 сентября минимальной зарплаты до 5000 гривен (№ 3963).

Вторым пунктом в заседании стоит законопроект Кабмина о выделении 5 млрд гривен на помощь предприятиям, пострадавшим от карантина (№ 3659).

Если останется время, депутаты планируют объявить конкурс на создание большого Герба Украины. Также предполагается ратифицировать три соглашения с европейскими институтами (Меморандум о взаимопонимании между Украиной как заемщиком и ЕС как кредитором, финсоглашения с Европейским инвестиционным банком о строительстве дорог и развитии транспортной связи в Украине).

Напомним, 17 июля Рада ушла на каникулы. Предполагалось, что в следующий раз депутаты соберутся в зале не раньше сентября.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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