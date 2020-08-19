- 19:29 Ушел из жизни Борис Патон
- 19:29 Олимпийский чемпион стал жертвой ограбления
- 19:20 Дельфины помогают военным справиться со стрессом, — эксперт
- 18:53 «Макарыч прошел «між краплинами»: журналист рассказал о дебюте Кравчука в ТКГ
- 18:26 ФСБ объявила о задержании в Крыму украинского «добровольца»
- 18:13 Классика в парке Шевченко и «Ночь поэзии» в «Софии Киевской»: куда пойти в Киеве в выходные
- 17:48 Разумков созывает Раду на внеочередное заседание: какие вопросы рассмотрят нардепы
- 17:25 Руки зажало дверью: в Киеве маршрутка протянула пенсионерку по асфальту
- 17:11 Администрация рынка «Столичный» заявила о готовящемся рейдерском захвате
- 17:09 Убийца отца Майкла Джордана выйдет на свободу по УДО после 27 лет в тюрьме
- 17:07 ЕС не признал результаты выборов в Беларуси: ответственных за фальсификации и насилие ждут санкции
- 16:49 На складах одного из крупнейших производителей полиэтилена в мире вспыхнул мощный пожар
«Макарыч прошел «між краплинами»: журналист рассказал о дебюте Кравчука в ТКГ
Леониду Кравчуку, возглавляющему переговорную группу по Донбассу, удалось «проскочить между капельками» и не дать сорвать важную встречу советников нормандской четверки. Своими впечатлениями от работы Кравчука на переговорах поделился представитель минской группы, журналист Сергей Гармаш.
По словам Гармаша, переговоры были фактически заблокированы российской стороной. Они требовали отменить одно из постановлений Верховной Рады, которое якобы нарушает минские соглашения. «Тупо четыре часа повторяли одно и то же, не обращая внимания ни на какие аргументы… Мы разговаривали со стеной», — возмущается журналист в Facebook.
«Кравчук приятно удивил… Он очень достойно вышел из сложнейшей ситуации… Макарыч прошел „між краплинами“… Он пообещал обратиться к Раде с просьбой пересмотреть это постановление, если переговоры будут разблокированы и он сможет проинформировать депутатов о плодотворной работе делегации. Ничего конкретного, но теперь россиянам будет сложно сорвать встречу советников нормандской четверки», — считает Гармаш.
Напомним, 30 июля Кравчук был назначен главой украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу. 18−19 августа состоялась очередная скайп-встреча переговорщиков уже в новом составе.
Переговоры советников глав нормандской четверки могут состояться 28 августа. Ранее замглавы администрации Путина Дмитрий Козак попытался доказать, что такая встреча не нужна из-за несговорчивости Украины.
Фото leonid-kravchuk.com.ua259
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Ну все! Осталось нырнуть в прорубь, поесть блинов, подарить любимому пену для бритья, получить цветы, испечь кулич — и... лето-о-о!!!
Ветер: 3 м/с Ю
Давление: 740 мм