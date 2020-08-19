Ушел из жизни Борис Патон

19 августа в Киеве скончался выдающийся ученый, старейший украинский академик и первый удостоенный звания Герой Украины Борис Патон. Ему был 101 год.

Борис Патон установил рекорд по длительности пребывания на посту президента Национальной академии наук Украины. Во главе НАНУ ученый встал в 1962 году и оставался руководителем 58 лет. Весной 2020 года Патон не подал заявку на переизбрание на высокий пост.

Фото kpi.ua

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