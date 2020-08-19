Хронология этой весьма мутной истории такова. 29 июля в Минске задержали 33 боевика ЧВК Вагнера. В Беларуси их тут же обвинили в подготовке к участию в массовых беспорядках. Поскольку выяснилось, что 14 человек из этой группы воевали на Донбассе, Киев потребовал их выдачи. 6 августа в «Комсомольской правде» вышла пространная статья известного кремлевского пропагандиста Александра Коца, написавшего, что эта группа — «фейковый проект, который умудрились создать украинские спецслужбы», мол, они использовали втемную россиян, решивших подзаработать на охране объектов в Сирии. Он подробно и детально расписал, как украинцы якобы проводили вербовку наемников и как, собственно, эти «33 богатыря» оказались в Минске. 14 августа Беларусь передала Российской Федерации задержанных боевиков. Президент Зеленский назвал это «несправедливым решением, последствия которого будут трагическими». Ведь во время видеоинтервью «вагнеровцы» детально рассказали о боевом опыте, обретенном на востоке Украины (позже эти аудиозаписи выложила в своем YouTube-канале журналист Янина Соколова). Спустя два дня в Украине разразился скандал. Начало ему положил одиозный «тайный агент НАБУ» Евгений Шевченко, обвинивший в государственной измене главу Офиса президента Андрея Ермака. По словам Шевченко, была подготовлена «длительная и тщательно спланированная операция контрразведки СБУ». Завершиться она должна была так. «Вагнеровцам» купили билеты на рейсовый самолет из Минска (с пересадкой в Стамбуле). «На тот же рейс был куплен билет еще одному агенту СБУ, у которого во время перелета над территорией Украины должен был случится эпилептический припадок или что еще похуже, что потребовало бы немедленной посадки самолета в Киеве для оказания экстренной медицинской помощи „больному“. В качестве медбратьев в самолет должна была зайти группа спецназа „Альфа“ и задержать всех наемников». Однако задумке не суждено было осуществиться. Отмены операции, как утверждает Шевченко, потребовал Ермак. Мол, скоро должен пройти обмен пленными, и ему не хочется обострять отношения с заместителем главы Администрации Путина Дмитрием Козаком. Зеленский вроде бы согласился с доводами. 18 августа главред сайта «Цензор. Нет» Юрий Бутусов в статье «Предательство на самом верху» потребовал от СБУ открыть расследование о государственной измене, а от Верховной Рады — создать следственную комиссию по проверке причастности президента Зеленского и его ближайшего окружения к утечке информации и срыву секретной операции СБУ и Главного управления разведки Министерства обороны по задержанию террористов в Беларуси. Еще Бутусов объяснил причину внезапного увольнения начальника ГУР Василия Бурбы: «Он потребовал проверить на полиграфе главу Офиса президента Андрея Ермака и первого заместителя секретаря СНБО Руслана Демченко». На следующий день и Ермак, и новый глава ГУР Кирилл Буданов стали уверять, что «вагнеровцев» в Минск перебрасывали российские спецслужбы и это не было спецоперацией СБУ. Кому верить? Эксперты и аналитики разделились на два лагеря. Одни считают, что действительно была сорвана масштабная спецоперация, другие — что ее быть не могло в принципе, настолько она громоздкая и вообще из области фантастики. Аргументы и тех, и других довольно убедительны. «ФАКТЫ» попросили прокомментировать эту историю директора Центра исследования признаков преступлений против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка «Миротворец» Романа Зайцева.

— Роман, с вашей точки зрения, СБУ причастна к истории с «вагнеровцами»?

— В титрах аудиозаписей вербовки боевиков, обнародованных Яниной Соколовой, значится, что с ними общался офицер СБУ. Видимо, так эти беседы воспринял монтажер, готовивший видео. Для Янины, как и многих обычных людей, все, что касается спецслужб, — это СБУ. Вот так и пошло. Но ведь в нашей стране несколько спецслужб — СБУ, Служба внешней разведки Украины, Главное управление разведки Министерства обороны Украины, есть еще разведка Госпогранслужбы Украины.

— Как Вы считаете, почему ньюсмейкером новости о срыве спецоперации стал «агент НАБУ» Евгений Шевченко?

— У меня аналогичный вопрос. Это уже не суть важно. Ситуация зашла очень далеко. Ее прокомментировали новый начальник ГУР Министерства обороны Кирилл Буданов и глава Офиса президента Андрей Ермак. Но они лгут и выворачиваются, говоря о том, что такие операции невозможно проводить, что боевики и наемники в России под жестким контролем и на телефонные предложения о будущем трудоустройстве не ведутся. Это все ложь. В свое время мы опубликовали материалы о двух из множества проведенных нами аналогичных спецопераций «Охота на зайца» и «За двумя зайцами» (читайте об этом в статье «Ваш муж — наемник. Он согласился убивать мирных людей за 150 тысяч в месяц». — Авт.) Они как раз и показали, что российские наемники, жаждущие денег «солдаты удачи», очень легко вербуются. Причем не только по телефону, а и по электронной почте. Они, находясь у себя дома, спокойно анкетируются и рассказывают о своих и своих командиров «подвигах». По первому зову эти вкусившие крови и легких денег ублюдки и негодяи готовы оказывать самые грязные услуги. Как думаете, откуда Центр «Миротворец» получает такие массивы информации о российских наемниках и убийцах? От них же самих. Мы периодически самостоятельно формируем из них группы по 5−10 человек и заводим в разные страны. Просто не обо всем рассказываем публично.

С Ермаком все понятно. У него брат «погиб на войне, а потом воскрес». Он может лгать и не краснеть. Но вот когда начальник ГУР МО Украины утверждает, что такая спецоперация невозможна, это говорит или об уровне его профессионализма, или о том, что ему дано указание убедить наше общество в том, что это невозможно. Только вот нюанс: все спецслужбы мира именно так и работают. Кого он хочет обмануть?

— Такая спецоперация все же могла быть?

— Больше склоняюсь к тому, что да. И она могла бы стать грандиозной и успешной. И принесла бы пользу не только Украине, но и всему миру в борьбе с российским терроризмом.

— Получается, была затеяна очень долгая и очень тонкая игра.

— Могу только предполагать, какой эта игра была бы. Главная ее задача — передать в руки правосудия военных преступников — убийц, в том числе имевших отношение к трагедии с «Боингом».

— Кто стоит за этой игрой?

— Судя по почерку, это могла сделать любая спецслужба Украины. Могу только предполагать, какая, но утверждать не стану.

— Почему россияне ведут себя очень спокойно? Они вообще не дергаются.

— Если исходить из версии, что было совещание у Зеленского и был слив информации, россиянам и волноваться-то не надо по большому счету. Они и не волнуются. Они позвонили Лукашенко и сказали: «Этих парней надо отдать нам». А он ответил: «Есть! Только помогите остаться у власти». Может такое быть?

— Однозначно.

— Ну вот и все. А статья Коца — это хорошо подготовленный троллинг. Ведь известно, что «Комсомольская правда» используется спецслужбами России для слива информации. Они просто таким образом передали в Киев привет: «Пацаны, мы все знаем».

— Но главред сайта «Цензор. Нет» Юрий Бутусов выдал не меньший объем. Причем тоже за очень непродолжительное время.

— Та же самая ситуация. Именно так — через прессу — спецслужбы разных стран иногда передают неофициальные приветы друг-другу.

— То, что изложил Бутусов, похоже на правду?

— Очень похоже. Особенно в свете того, как начали лгать и манипулировать фактами Ермак и новый начальник ГУРа. Теперь уже и СБУ с Службой внешней разведки Украины подключились к заминанию этой темы. Причем тексты писаны как под копирку.

— Украина выглядит очень неприглядно в этой истории.

— А могла бы выглядеть очень даже приглядно. Такая спецоперация вызывает только уважение к тем, кто ее разработал и реализовывал. Но надо сначала получить ответ на вопрос: было ли совещание у Зеленского по этой теме или нет? Судя по реакции офиса Зеленского, скорее всего, было. Честно говоря, мне вообще непонятно, почему Офис и его завхоз участвуют в обсуждении разведопераций.

— Очень логичный вопрос.

— В самих спецслужбах, когда разрабатывают и проводят спецоперации, даже сотрудники одного отдела мало посвящены в планы. Что имеем в итоге? С высокой вероятностью спецоперация проводилась. С высокой вероятностью была сорвана не по вине наших спецслужб. Давайте немного подождем. Правду все равно узнаем.

Ранее в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» журналист Юрий Бутусов заявил о том, что власти Украины сами «отмазали» режим Путина от сенсационного разоблачения

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