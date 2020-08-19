Окружной админсуд Киева ввел карантинные ограничения из-за коронавируса у сотрудника

Окружной административный суд Киева 19 августа перешел на карантинный режим. У одного из судейских работников подтвердили заражение коронавирусом. Теперь в суде будут ограничены заседания и прием посетителей, чтобы предотвратить распространение инфекции.

В связи с карантином канцелярия суда прекратила личный прием документов. Иски, ходатайства и другие материалы можно отправить по почте, на e-mail [email protected] или через подсистему «Электронный суд». Об этом сообщает пресс-служба суда.

Судьям дана рекомендация проводить заседания в режиме видеоконференции. Участники процесса допускаются на заседание только в масках и после измерения температуры.

Напомним, ранее COVID-19 был подтвержден в Высшем антикоррупционном суде, а также у работника Шевченковского суда Киева.

37

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter