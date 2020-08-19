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Как протесты в Беларуси могут отразиться на Украине: озвучены два сценария
Протесты в Беларуси могут либо привести к власти прозападного кандидата, либо же не закончатся ничем конкретным, и у руля останется Александр Лукашенко. Второй сценарий — худший вариант для Украины. Об этом в интервью «ФАКТАМ» предупредил военный эксперт Олег Жданов.
По мнению эксперта, выбравшая прозападный курс Беларусь могла стать политическим союзником Украины, страны могли бы задуматься о межгосударственном альянсе. «Если бы победили протестные настроения и был бы прозападный кандидат, то это было бы лучшим вариантом. Тогда, не исключено, что „Люблинский треугольник“ (Литва, Польша, Украина — Авт.) через пару лет мог бы превратиться в „Люблинский квадрат“. Там бы оказалась и Беларусь», — считает Жданов.
Вариант, когда в Беларуси сохраняется курс на Москву, для Украины опасен: появляется новая угроза. «Если Путин сохранит Лукашенко — это будет победа Москвы, и, соответственно, худший вариант для нас. Возобновится создание Союзного государства, и у России и Беларуси будет единая армия», — объяснил военный эксперт.
Какой из вариантов политического развития Беларуси более вероятен и как уличные акции сыграли на руку Лукашенко, читайте в интервью Олега Жданова «ФАКТАМ» «Путин сохранит Лукашенко — это худший вариант для Украины, — военный эксперт».
Фото tut.by53
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!
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