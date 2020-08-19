«Если ты только хнычешь и скулишь, то ничего хорошего не будет»: что говорил Борис Патон о жизни и работе

Выдающийся ученый, герой Украины Борис Патон 19 августа ушел из жизни. Тем, кому повезло знать академика лично, всегда отмечали его как очень неординарного человека. С журналистами Патон общался редко, но даже по тем немногим интервью, которые были опубликованы, становится понятно, как смело и прогрессивно мыслил ученый и насколько он был увлечен своей работой.

«ФАКТЫ» собрали мудрые цитаты Бориса Патона о смысле жизни, о формуле счастья и правильных приоритетах.

О счастье: «Формула счастья, мне кажется, в том, чтобы твоя жизнь и твоя деятельность были нужны людям».

О времени: «Я теперь понимаю отца — ему было за 80, а он всех на работе подгонял. Теперь я и сам такой — время уходит, а сделать хочется больше!».

О людях: «Надо уметь работать и головой, и руками. Вот когда съешь с заводским народом пуд соли, сразу поймешь, что ему от науки нужно».

О работе. «Я убежден, что очень важно работать, заниматься интересным и полезным делом, и главное, получать при этом удовлетворение. Несмотря на то что работа иногда бывает изнурительной, она все равно должна полностью захватывать. Это и есть, на мой взгляд, смысл человеческой жизни».

О здоровье и методах Амосова. «Николай Михайлович просто пил много… Воды! Воды! И мало ел. А я нормально ем, но немного. А самое главное — Амосов это тоже подчеркивал — нужно работать! Нужно получать удовлетворение от своего труда и от своей жизни! А если ты только хнычешь и скулишь, то ничего хорошего не будет».

О долголетии. «Жизнь сложна. Для себя хотелось бы, чтобы жизнь продолжалась».

Также «ФАКТЫ» собрали интересные, но малоизвестные факты из жизни Бориса Патона.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»



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