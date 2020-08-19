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Бывший глава разведки Бурба отреагировал на информацию о сорванной спецоперации с «вагнеровцами»
Дело «вагнеровцев» слишком сильно обросло дезинформацией и домыслами, и все это исключительно попытка навредить репутации спецслужб Украины. Такое мнение озвучил бывший начальник Главного управления разведки Минобороны Василий Бурба, 5 августа покинувший свой пост.
«Безусловно, наши оперативные службы внимательно наблюдали и наблюдают за системными врагами страны. И проводят соответствующее документирование. Безусловно также, что все это строго секретная информация, и она никогда не становится публично открытой. А потому выстраивать конспирологические теории, полностью копируя их с газетных „расследований“, придуманных и реализованных российскими спецтехнологами, недопустимо», — заявил бывший начальник военной разведки в интервью Интерфакс-Украина.
Бурба считает «абсолютно нелепыми домыслами» версии об участии украинского президента в помощи «вагнеровцам». Возможность утечки информации про «вагнеровцев» через окружение главы государства экс-разведчик прокомментировал коротко: «Такая информация отсутствует».
Напомним, Беларусь выдала задержанных «вагнеровцев» России, несмотря на запросы Украины. После этого появились слухи, что выявление наемников ЧВК Вагнера было операцией украинских спецслужб, но случилась утечка данных и план был сорван.
Журналист Юрий Бутусов в интервью «ФАКТАМ» изложил свое видение произошедшего: «Некий предатель в руководстве Украины просто слил в последний момент Путину секретную информацию». Директор Центра «Миротворец» Роман Зайцев высказался в том же ключе: «С высокой вероятностью спецоперация проводилась. С высокой вероятностью была сорвана не по вине наших спецслужб».
Фото belprauda.org209
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Спецоперация с «вагнеровцами» могла бы стать грандиозной и успешной, — руководитель «Миротворца» Роман Зайцев
— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!
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