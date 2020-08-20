На заседании ТКГ согласовали новые участки для разведения сил и разминирования на Донбассе

На заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу, которое было спасено благодаря умению первого президента Леонида Кравчука «проскочить между капельками», украинская делегация поддержала предложения по четырем новым участкам разведения сил и средств на Донбассе.

Об этом сообщили в Офисе президента Украины.

Кроме того, в сфере безопасности были достигнуты договоренности по 20 участкам разминирования в пределах обновленного плана, предусмотренного коммюнике Парижского саммита «Нормандской четверки» от 9 декабря 2019 года.

«Это позволит продвинуться в выполнении договоренностей лидеров Нормандского формата, достигнутых в Париже, и приблизиться к проведению саммита „Нормандской четверки“ в Берлине», — отмечают у главы государства.

Также украинская сторона поддержала необходимость разработки рамочного решения ТКГ по противоминной деятельности, поможет оптимизировать дальнейшую работу по этому вопросу.

В рамках группы по гуманитарным вопросам был достигнут прогресс в вопросах взаимного освобождения удерживаемых лиц.

Украинская сторона в очередной раз подчеркнула необходимость выполнения всех договоренностей о подтверждении списков для взаимного освобождения удерживаемых лиц и подтвердила информацию о лицах, которую спрашивали участники консультаций.

Еще один важный аспект: во время заседания рабочей группы по вопросам безопасности глава специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Яшар Халит Чевик отметил, что после введения пакета дополнительных мер по консолидации режима прекращения огня с 27 июля в целом соблюдается режим тишины, а в начале августа СММ ОБСЕ не фиксировала ни одного его нарушения.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что бывший премьер-министр Украины Витольд Фокин, которого назначили первым заместителем глава делегации Украины в Трехсторонний контактной группе, заявил, что будет отвечать за взаимодействие с представителями Донбасса, входящими в ТКГ.

1

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter