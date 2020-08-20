Дело Гандзюк: фигурантов оставили под стражей на два месяца

На заседании Днепровского суда Киева по делу об убийстве херсонской активистки Катерины Гандзюк, куда один из подозреваемых был доставлен в полуголом виде, судья приняла решение арестовать фигурантов — Владислава Мангера и Алексея Левина — на 60 суток без права внесения залога.

Об этом сообщил адвокат Маси Найем, который вел трансляцию из зала заседания на своей странице в Facebook.

Арест продлится до 18 октября 2020 года включительно, отметила судья.

Напомним, глава областного совета Херсонской области Владислав Мангер подозревается в том, что именно он заказал нападение на Гандзюк. Левину инкриминируют организацию преступления.

В начале августа Верховный суд отказался передать дело Мангера в Херсонский городской суд.

Как известно, нападение на Гандзюк произошло 31 июля 2018 года возле ее дома. Активистку доставили в реанимационное отделение, ожоги составили более 40% тела. 4 ноября Екатерина умерла.

Болгария экстрадировала Алексея Левина (Москаленко) в Украину в марте 2020 года. Его подозревают в подстрекательстве к нападению на Гандзюк, организации преступления и предоставлении исполнителям важной информации, в том числе о месте проживания будущей жертвы.

До настоящего времени приговоры получили только исполнители нападения на Гандзюк, которые облили девушку серной кислотой.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в начале августа Киевский апелляционный суд, рассмотрев жалобу адвокатов главы Херсонского облсовета Владислава Мангера на продление срока его содержания под стражей, отказался изменять меру пресечения фигуранту дела об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк. Решение следственного судьи Печерского районного суда столицы оставили в силе, а апелляционную жалобу стороны защиты Мангера — без удовлетворения.

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