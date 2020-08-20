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Жарко и солнечно: синоптики огласили прогноз до конца недели
В ближайшие дни в Украине жарко, до +35 градусов в южных областях. До конца недели на западе и в восточных областях пройдут кратковременные дожди с грозами. В целом погода до конца недели будет способствовать пляжному сезону. Температура Черного моря в Одесской области до 23°, в Кирилловке на Азовском море до 24°, в Днепре в Киеве — 22−23 градуса.
Как сообщает Украинский гидрометцентр, 20 августа ожидаются дожди в западных и в Житомирской областях. Температура днем до 27° на западе, до 32° в центре. На юге до 35° градусов.
21 августа дневные температуры немного снизятся во всех регионах. У побережья морей днем до +32 градусов.
22 августа все еще жарко. Дожди с грозами вероятны на юге и восточных областях.
23 августа до 30 градусов.
Напомним, климатологи и народные синоптики соглашаются, что в нынешнем году в августе дождей будет меньше обычного. Об этом в эксклюзивном материале «ФАКТОВ» Холодные ночи: синоптики рассказали о погоде в Украине в ближайшие дни.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»36
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!
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