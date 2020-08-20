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Украина

Жарко и солнечно: синоптики огласили прогноз до конца недели

7:22 20 августа 2020
погода

В ближайшие дни в Украине жарко, до +35 градусов в южных областях. До конца недели на западе и в восточных областях пройдут кратковременные дожди с грозами. В целом погода до конца недели будет способствовать пляжному сезону. Температура Черного моря в Одесской области до 23°, в Кирилловке на Азовском море до 24°, в Днепре в Киеве — 22−23 градуса.

Как сообщает Украинский гидрометцентр, 20 августа ожидаются дожди в западных и в Житомирской областях. Температура днем до 27° на западе, до 32° в центре. На юге до 35° градусов.

погода

21 августа дневные температуры немного снизятся во всех регионах. У побережья морей днем до +32 градусов.

погода

22 августа все еще жарко. Дожди с грозами вероятны на юге и восточных областях.

погода

23 августа до 30 градусов.

погода

Напомним, климатологи и народные синоптики соглашаются, что в нынешнем году в августе дождей будет меньше обычного. Об этом в эксклюзивном материале «ФАКТОВ» Холодные ночи: синоптики рассказали о погоде в Украине в ближайшие дни.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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