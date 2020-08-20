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Украина

Зеленского проверили на храбрость во время посещения Хортицы: фото и видео трюка

8:18 20 августа 2020
зеленский

Владимир Зеленский побывал на острове Хортица в Запорожье и там прошел проверку на храбрость. Артисты театра «Сечевые казаки» предложили президенту подставить ладонь под саблю. Исторические реконструкторы мастерски владеют холодным оружием и продемонстрировали, что могут разрубить огурец на руке, не оставив даже царапины на ладони.

хортица

О впечатлениях Зеленского от опасного трюка лучше всего говорит видео на YouTube-канале TOROS.

В Запорожье президент приехал с рабочим визитом. Кроме осмотра историко-культурного комплекса «Запорожская Сечь» Зеленский посетил и центр города Запорожье.

Напомним, на Хортице и в окрестностях Запорожья продолжают работать археологические экспедиции и ведутся раскопки. На острове недавно было обнаружено загадочное древнее святилище, а на Мамай-горе под Запорожьем нашли захоронение скифского воина.

Фото president.gov.ua

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