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Зеленского проверили на храбрость во время посещения Хортицы: фото и видео трюка
Владимир Зеленский побывал на острове Хортица в Запорожье и там прошел проверку на храбрость. Артисты театра «Сечевые казаки» предложили президенту подставить ладонь под саблю. Исторические реконструкторы мастерски владеют холодным оружием и продемонстрировали, что могут разрубить огурец на руке, не оставив даже царапины на ладони.
О впечатлениях Зеленского от опасного трюка лучше всего говорит видео на YouTube-канале TOROS.
В Запорожье президент приехал с рабочим визитом. Кроме осмотра историко-культурного комплекса «Запорожская Сечь» Зеленский посетил и центр города Запорожье.
Напомним, на Хортице и в окрестностях Запорожья продолжают работать археологические экспедиции и ведутся раскопки. На острове недавно было обнаружено загадочное древнее святилище, а на Мамай-горе под Запорожьем нашли захоронение скифского воина.
Фото president.gov.ua
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