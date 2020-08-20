Трамп считал Украину частью России, — Болтон

Президент США Дональд Трамп не понимает, что Украина — независимая страна. Ранее о президентстве Трампа резко высказался Обама.

Ведущий телеканала Puls 24 в эфире спросил у бывшего советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона об особенностях работы с президентом, который «не знает, что Хельсинки не принадлежат России». По словам Болтона, такие недоразумения происходили постоянно.

«У нас были такие разговоры очень часто, я даже не могу сосчитать, сколько раз мне приходилось объяснять ему, почему Корейский полуостров был разделен в 1945 году. То же самое было и с Украиной, которая, по его мнению, по сути, часть России», — сказал Болтон.

Ранее сообщалось, что Трамп эмоционально прокомментировал ситуацию в Беларуси.

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