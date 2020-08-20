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«Воины света»: Михалок взбудоражил сеть фото с Зеленским и Ермаком
Музыкант Сергей Михалок, автор песни, ставшей народным гимном Революции Достоинства, удивил поклонников своими последними постами в Facebook. Исполнитель выложил фото с Владимиром Зеленским и Андреем Ермаком (сейчас главой Офиса президента) и озаглавил снимки «Воины света».
Комментаторов неприятно поразила подпись под фото. Михалку пеняют, что до сих пор «воинами света» считались совсем другие люди.
Артиста заподозрили в желании получить награду из рук Зеленского.
Михалку напомнили, что он слишком быстро забыл свое обещание не лезть в политику.
Впрочем, многие согласны, что в данном случае проблема не в артисте, а в слушателях, приписавших своему кумиру высокие моральные качества.
Напомним, в 2015 году Сергей Михалок получил вид на жительство в Украине.87
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