Названа дата прощания с Борисом Патоном

Герой Украины, академик Борис Евгеньевич Патон, скончавшийся 19 августа, будет похоронен в Киеве на Байковом кладбище. Траурная церемония назначена на субботу, 22 августа.

Как сообщила Национальная академия наук Украины, прощание с выдающимся ученым будет организовано утром 22 августа в клубе Кабинета министров (Киев, ул. Институтская, 7). Время будет уточняться.

Президент НАН Украины и первый обладатель звания Героя Украины скончался 19 августа в возрасте 101 года. «ФАКТЫ» собрали малоизвестные, но знаковые подробности из жизни ученого, а также предлагают вспомнить яркие цитаты из интервью академика Патона о жизни, работе и науке.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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