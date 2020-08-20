Дожди с грозами: синоптики рассказали о погоде в Украине в День флага и День независимости

В начале этой недели синоптики обещали, что циклон Ingrid принесет в Украину грозовые дожди. Правда, позже они дали прогноз, что жара вернется. Действительно ли конец августа порадует украинцев по-настоящему летней погодой? С этим вопросом «ФАКТЫ» обратились к известным синоптикам.

Как рассказала «ФАКТАМ» заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня, до конца этой недели и до середины следующей пришедший с севера прохладный воздух попытается вытеснить жару с территории Украины.

— Этот фронт принесет с собой осадки. Так, в пятницу кратковременные грозовые дожди ожидаются в северных и некоторых центральных областях, — говорит Наталья Голеня. — А 22 августа осадки возможны в северных, центральных и южных регионах. Затем будет перерыв. 24 и 25 августа с северо-запада придет фронт, который принесет в западные и некоторые центральные области кратковременные дожди с грозами. До юга и востока дожди не дойдут. 27 и 28 августа очередной фронт принесет осадки в западные, северные и местами центральные области. Если говорить о температуре, то прохладно будет в западной части Украины, где дневные максимумы ожидаются в пределах 20−26 градусов. В северных и большинстве центральных областей — от 23 до 29 градусов, а на юге и части востока страны сохранится жара боле 30 градусов, до 34 выше нуля.

В пятницу, 21 августа, грозы накроют север и центр Украины, скорость ветра — около 8 метров в секунду. Днем в западных областях столбики термометров покажут плюс 24−26 градусов, а на юге поднимутся до 33 градусов тепла.

В субботу, 22 августа, грозовые дожди возможны в восточных и южных областях, скорость ветра — около 8 метров в секунду. Днем на западе, севере и востоке — плюс 25, а на юге воздух прогреется до 29 градусов тепла.

В воскресенье, 23 августа, дожди с грозами возможны в западных областях, ветер усилится до 10 метров в секунду. На западе и востоке страны днем столбики термометров поднимутся до 27−29 градусов, а в южных и центральных областях будет выше 30 градусов.

В понедельник, 24 августа, в День Независимости, грозовые дожди пройдут в западных регионах Украины, скорость ветра — около 8 метров в секунду. В Львовской и Волынской областях столбики термометров покажут плюс 23−25 градусов, на юге воздух прогреется до 31 градуса тепла.

Как рассказал «ФАКТАМ» народный синоптик Леонид Горбань, небольшие дожди возможны 21-го и 30-го августа.

— Во второй половине августа температура поднимется до 29−31 градусов, — говорит Леонид Горбань. - А вот по ночам столбики термометров будут опускаться до отметок 17−18 выше нуля.

Ранее в интервью «ФАКТАМ» народный синоптик Владимир Деркач пообещал, что тепло вернется и продержится до середины третей декады последнего месяца лета. «Затем начнет холодать по ночам. В целом в августе осадков будет мало», — добавил синоптик.

До этого Владимир Деркач обещал «ФАКТАМ», что осень не только «порадует» дождями, но и дважды согреет бабьим летом. А зима начнется незначительным похолоданием, а затем побалует нетипичным для этого периода теплом — «зимним бабьем летом».

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, что, по народным приметам, если на Яблочный Спас (19 августа) сухая погода, осень тоже будет без дождей. По погоде на Яблочный Спас судили и о предстоящей зиме: ясное небо в этот день говорит о суровой зиме, сильных морозах.

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