«Велике будівництво» в лицах: кто ремонтирует и строит садики, школы и дороги для Украины

Только за три месяца около 13 тысяч украинцев нашли работу в проекте «Дороги и работа», который привлекает специалистов к строительству и ремонту дорог по национальной программе «Велике будівництво». Тысячи людей задействованы также на объектах социальной инфраструктуры — в садиках, школах, больницах и стадионах, которые строят и реконструируют по всей стране. Юрий Голик в Facebook опубликовал фото тех, кто занят сейчас «Великим будівництвом».

Юрий Горб в Селидово Донецкой области помогает реконструировать стадион «Шахтер».

Сергей Сибилев в Черниговской области ремонтирует трассу М-01, соединяющую Чернигов с Киевом

Петр Устуянов в Николаевской области ремонтирует трассу Н-14 Кропивницкий — Николаев

Денис Букаров в Запорожской области работает в составе бригады, восстанавливающей «дорогу к морю» — трассу Н-30 Васильевка — Бердянск

Андрей Матвиенко в Мелитополе занят реконструкцией средней школы № 8

«Спасибо за Вашу работу!» — пишет Голик.

Напомним, ранее Юрий Голик показал, как выглядит полностью отремонтированная дорога Станица Луганская — Северодонецк на одном видео.

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