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Украина

Синоптик рассказала, какой будет погода в конце рабочей недели

13:32 20 августа 2020
погода

День 21 августа принесет Украине ослабление жары. В северных областях ожидаются дожди, а температура спадет до +24−26 градусов. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

На западе, по прогнозам синоптика, 21 августа также вероятны грозовые дожди и до +28. При этом осадки продут не везде — Львовщина, Закарпатье, Ивано-Франковская и Черновицкая области остаются в зоне влияния сухого антициклона.

карта

В центре 21 августа днем без существенных осадков, до +30 градусов, вечером местами дожди. На востоке во второй половине дня местами дожди и грозы. На юге до + 32 градусов.

В Киеве кратковременный дождь, гроза. Жара спадет до +28.

В субботу, 22 августа, дневные температуры продолжат снижение, а в воскресенье, 23 августа, синоптик ожидает возвращения жары.

Напомним, народный синоптик Владимир Деркач уже составил прогноз на осенне-зимний сезон. Согласно расчетам, осень дважды согреет бабьим летом, а зима начнется незначительным похолоданием, а потом не исключено так называемое «зимнее бабье лето».

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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