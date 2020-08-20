К приезду Зеленского в Херсоне ночью укладывали новый асфальт (видео)

Региональные власти так и не изжили привычку ремонтировать дороги не по мере необходимости, а исключительно к приезду в город высоких гостей. Очередную такую экстренную ночную укладку нового асфальта наблюдали жители Херсона. Утром в городе ждали президента Владимира Зеленского.

Видео опубликовано журналистами херсонского сайта Мост.

Напомним, ранее к приезду Зеленского в Закарпатье в спешке засыпали ямы на дорогах, где должен был проехать кортеж. А в Луцке военных заставили вычерпывать лужи на дороге, чтобы экстренно подлатать подъездные пути.

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