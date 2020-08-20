- 14:55 Пациентов заставляли работать бесплатно: на Львовщине накрыли очередной «реабилитационный центр»
- 14:53 В Беларуси открыли дело из-за создания Координационного совета по передаче власти
- 14:45 Коммерческий рынок газа сформирован, но есть проблема в рынке для населения, — эксперт
- 14:30 Врач заявил о необходимости перевезти Навального в одну из клиник в Европе
- 14:27 На Харьковщине отменили школьные линейки 1 сентября
- 14:01 В Севастополе прогремел смертельный взрыв в жилом доме: фото ЧП
- 13:58 Едва избежал самосуда: в Одессе мотоциклист сбил на переходе мать с двумя маленькими детьми
- 13:58 К приезду Зеленского в Херсоне ночью укладывали новый асфальт
- 13:48 Кайли Дженнер и Криштиану Роналду: как выглядит десятка самых богатых знаменитостей от Forbes
- 13:32 Синоптик рассказала, какой будет погода в конце рабочей недели
- 13:28 «Велике будівництво» в лицах: кто ремонтирует и строит садики, школы и дороги для Украины
- 13:15 «Киев – это мы»: «Динамо» представило новую форму
К приезду Зеленского в Херсоне ночью укладывали новый асфальт (видео)
Региональные власти так и не изжили привычку ремонтировать дороги не по мере необходимости, а исключительно к приезду в город высоких гостей. Очередную такую экстренную ночную укладку нового асфальта наблюдали жители Херсона. Утром в городе ждали президента Владимира Зеленского.
Видео опубликовано журналистами херсонского сайта Мост.
Напомним, ранее к приезду Зеленского в Закарпатье в спешке засыпали ямы на дорогах, где должен был проехать кортеж. А в Луцке военных заставили вычерпывать лужи на дороге, чтобы экстренно подлатать подъездные пути.323
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Едва избежал самосуда: в Одессе мотоциклист сбил на переходе мать с двумя маленькими детьми (фото, видео)
Разговор двух одесситок: — Как вы думаете, наша Розочка станет певицей или танцовщицей? — Думаю, танцовщицей. — Вы видели, как она танцует? — Нет. Мы слышали, как она поет...
Ветер: 1 м/с В
Давление: 740 мм