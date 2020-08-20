27.33 / 27.61 32.20 / 32.69
Киев: +24
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

На Харьковщине отменили школьные линейки 1 сентября

14:27 20 августа 2020
линейка

Во всех школах Харьковской области отменяются школьные линейки 1 сентября. Связано это с резким ростом новых случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки COVID-19 подтвердили у 241 жителя области. Подавляющее большинство новых случаев — 206 — это заболевшие жители Харькова.

Рекомендация не проводить линейки и отметить праздник «Первого звонка» в новом формате исходит от Минобразования. В области согласились с вынужденными ограничениями. Что касается Харькова, то в областном центре решили разрешить школам самим определять, будут ли они проводить линейки и другие школьные мероприятия 1 сентября. Об этом сообщает 057.ua.

Напомним, в Харьковской области за последние сутки от коронавируса умерли пять человек. Реанимационное отделение областной больницы заполнено. С 17 августа Харьков отнесен к желтой карантинной зоне.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

159

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

ДТП в поселке Котовского

Едва избежал самосуда: в Одессе мотоциклист сбил на переходе мать с двумя маленькими детьми (фото, видео)

лето

Дожди с грозами и жара: синоптики рассказали, какой будет погода в середине недели

Рубли и платежки

Конец коммунальному раю в ОРЛО: с 1 сентября луганчане будут платить по новым тарифам

На месте взрыва

В Севастополе прогремел смертельный взрыв в жилом доме: фото ЧП

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер