На Харьковщине отменили школьные линейки 1 сентября

Во всех школах Харьковской области отменяются школьные линейки 1 сентября. Связано это с резким ростом новых случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки COVID-19 подтвердили у 241 жителя области. Подавляющее большинство новых случаев — 206 — это заболевшие жители Харькова.

Рекомендация не проводить линейки и отметить праздник «Первого звонка» в новом формате исходит от Минобразования. В области согласились с вынужденными ограничениями. Что касается Харькова, то в областном центре решили разрешить школам самим определять, будут ли они проводить линейки и другие школьные мероприятия 1 сентября. Об этом сообщает 057.ua.

Напомним, в Харьковской области за последние сутки от коронавируса умерли пять человек. Реанимационное отделение областной больницы заполнено. С 17 августа Харьков отнесен к желтой карантинной зоне.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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