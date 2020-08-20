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Украина

В разгар эпидемии коронавируса тысячи паломников УПЦ начали крестный ход в Почаевскую лавру (видео)

15:34 20 августа 2020
Крестный ход

В четверг, 20 август, начался крестный ход верующих УПЦ из Каменец-Подольского в Почаевскую Лавру, которая стала очагом распространения коронавируса. За неделю тысячи паломников пройдут больше 200 км.

Как сообщается на Facebook-странице Pavlovsky News, верующие решили не нарушать традицию, которой более 200 лет.

В Хмельницкую область, в город Каменец-Подольский приехало несколько тысяч верующих из разных областей Украины и начали крестный ход в Почаев Тернопольской области.

Среди паломников есть дети, взрослые и даже пожилые люди. Они планируют преодолевать около 20 км в день. Паломники планируют идти окрестными путями, только изредка выходя на главные трассы.

Люди взяли с собой палатки и карематы. Они планируют спать под открытым небом.

Ранее сообщалось, что из-за вспышки коронавируса Почаев закрыли на карантин.

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