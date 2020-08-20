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Украина отпразднует День Независимости шестичасовым онлайн-марафоном
Министерство иностранных дел разработало для празднования Дня Независимости Украины специальный формат — будет проведен шестичасовой онлайн-марафон. Ранее была обнародована программа празднования Дня Независимости в Киеве.
Как сообщает пресс-служба МИД, программа марафона включает:
• приветствия со всего мира;
• украинские пейзажи;
• включение из креативной студии МИД;
• фильм, в котором Украина показана глазами японского туриста;
• сет DJ Sky на фоне Карпатских гор;
• знакомство с украинскими фэшн брендами;
• поздравления украинских звезд;
• приготовление борща с Евгением Клопотенко.
Онлайн-марафон будет проводиться на английском языке и транслироваться на официальной Facebook-странице Украины и на страницах украинских посольств.
Напоминаем, ко Дню Независимости «Укрзалізниця» назначила дополнительные поезда.50
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