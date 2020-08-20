Украина отпразднует День Независимости шестичасовым онлайн-марафоном

Министерство иностранных дел разработало для празднования Дня Независимости Украины специальный формат — будет проведен шестичасовой онлайн-марафон. Ранее была обнародована программа празднования Дня Независимости в Киеве.

Как сообщает пресс-служба МИД, программа марафона включает:

• приветствия со всего мира;

• украинские пейзажи;

• включение из креативной студии МИД;

• фильм, в котором Украина показана глазами японского туриста;

• сет DJ Sky на фоне Карпатских гор;

• знакомство с украинскими фэшн брендами;

• поздравления украинских звезд;

• приготовление борща с Евгением Клопотенко.

Онлайн-марафон будет проводиться на английском языке и транслироваться на официальной Facebook-странице Украины и на страницах украинских посольств.

Напоминаем, ко Дню Независимости «Укрзалізниця» назначила дополнительные поезда.

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