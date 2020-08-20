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Украина

Крымского политзаключенного в российской колонии заразили COVID-19

17:43 20 августа 2020
Муслим Алиев

Фигуранта дела «Хизб ут-Тахрир» Муслима Алиева, которого оккупанты вывезли из Крыма в Башкортостан (РФ), заразили COVID-19 в местной колонии, а после подтверждения диагноза — завернули в пленку и вывезли в неизвестном направлении. Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова в своем Facebook.

Сокамерника Алиева — тоже крымского татарина Рефата Алимова — изолировали, поместив в отдельную камеру.

В этом же СИЗО, отмечает Денисова, находятся и другие фигуранты дела «Хизб ут-Тахрир» — Вадим Сирук, Энвер Бекиров, Куку Эмир-Усеин и Арсен Джеппаров.

«Руководство следственных изоляторов продолжает игнорировать заявления Энвера Омерова, Арсена Джеппарова, Алима Суфьянова о предоставлении им надлежащей медицинской помощи. В частности, у Арсена Джепарова начался сильный воспалительный процесс после операции по удалению новообразования, из-за чего ухудшился слух, постоянно повышена температура и головные боли, а у Алима Суфьянова более 6 недель подряд держится високая температура и болят почки», — сообщает Денисова.

Напомним, шестеро крымчан («ялтинская группа») были осуждены Южным военным судом в Ростове-на-Дону на срок от 7 до 19 лет.

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