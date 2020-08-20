27.29 / 27.56 32.14 / 32.63
Киев: +32
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Новое карантинное зонирование: Харьков стал "оранжевым", а Черновцы — "красными"

18:55 20 августа 2020
Медицинские маски

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической опасности провела новый пересмотр карантинных зон в Украине, повысив уровень пандемической угрозы для жителей Черновцов и Харькова с понедельника, 24 августа. Напомним, предыдущее зонирование вступило в силу с 17 августа.

Так, административный центр Буковины переместили из «оранжевой» в «красную» зону, а Харьков — из «желтой» в «оранжевую». Об этом в Telegram сообщил министр Кабинета Министров Олег Немчинов.

«Оранжевым» станет и Тернополь.

Киев так и остался в «желтой» зоне.

«Красная зона»:

  • город Коломыя, Городенковский, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;
  • город Самбор Львовской области;
  • город Беляевка Одесской области;
  • города Дубно и Острог, Костопольский, Радивиловский и Ровенский район Ровенской области;
  • город Черновцы, Заставненский и Кицманский район Черновицкой области.

«Оранжевая» зона:

  • город Измаил, Белгородской, Николаевский, Овидиопольский и Сиротский районы Одесской области;
  • город Вараш, Гощанский, Дубенский, Заречненский, Здолбуновский и Острожский районы Ровенской области;
  • города Тернополь, Бережаны и Чертков, Бережанский и Тернопольский районы Тернопольской области;
  • город Харьков, Богодуховский и Первомайский районы Харьковской области;
  • город Новоднестровск, Вижницкий, Герцаевский, Глыбокский, Кельменецкий, Новоселицкий, Путильский, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы Черновицкой области.

Напомним, что в регионах, отнесенных к «красной зоне», обучение детей организуется в дистанционном режиме.

19 августа в Украине был зафиксирован абсолютный антирекорд по коронавирусу — заболело 2134 человек.

113

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Александр Невзоров

Сработали на опережение: Невзоров объяснил, почему внезапное отравление Навального выгодно Кремлю

лето

Дожди с грозами и жара: синоптики рассказали, какой будет погода в середине недели

Рубли и платежки

Конец коммунальному раю в ОРЛО: с 1 сентября луганчане будут платить по новым тарифам

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер