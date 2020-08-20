Новое карантинное зонирование: Харьков стал "оранжевым", а Черновцы — "красными"

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической опасности провела новый пересмотр карантинных зон в Украине, повысив уровень пандемической угрозы для жителей Черновцов и Харькова с понедельника, 24 августа. Напомним, предыдущее зонирование вступило в силу с 17 августа.

Так, административный центр Буковины переместили из «оранжевой» в «красную» зону, а Харьков — из «желтой» в «оранжевую». Об этом в Telegram сообщил министр Кабинета Министров Олег Немчинов.

«Оранжевым» станет и Тернополь.

Киев так и остался в «желтой» зоне.

«Красная зона»:

город Коломыя, Городенковский, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;

город Самбор Львовской области;

город Беляевка Одесской области;

города Дубно и Острог, Костопольский, Радивиловский и Ровенский район Ровенской области;

город Черновцы, Заставненский и Кицманский район Черновицкой области.

«Оранжевая» зона:

город Измаил, Белгородской, Николаевский, Овидиопольский и Сиротский районы Одесской области;

город Вараш, Гощанский, Дубенский, Заречненский, Здолбуновский и Острожский районы Ровенской области;

города Тернополь, Бережаны и Чертков, Бережанский и Тернопольский районы Тернопольской области;

город Харьков, Богодуховский и Первомайский районы Харьковской области;

город Новоднестровск, Вижницкий, Герцаевский, Глыбокский, Кельменецкий, Новоселицкий, Путильский, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы Черновицкой области.

Напомним, что в регионах, отнесенных к «красной зоне», обучение детей организуется в дистанционном режиме.

19 августа в Украине был зафиксирован абсолютный антирекорд по коронавирусу — заболело 2134 человек.



113

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter