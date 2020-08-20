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Новое карантинное зонирование: Харьков стал "оранжевым", а Черновцы — "красными"
Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической опасности провела новый пересмотр карантинных зон в Украине, повысив уровень пандемической угрозы для жителей Черновцов и Харькова с понедельника, 24 августа. Напомним, предыдущее зонирование вступило в силу с 17 августа.
Так, административный центр Буковины переместили из «оранжевой» в «красную» зону, а Харьков — из «желтой» в «оранжевую». Об этом в Telegram сообщил министр Кабинета Министров Олег Немчинов.
«Оранжевым» станет и Тернополь.
Киев так и остался в «желтой» зоне.
«Красная зона»:
- город Коломыя, Городенковский, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;
- город Самбор Львовской области;
- город Беляевка Одесской области;
- города Дубно и Острог, Костопольский, Радивиловский и Ровенский район Ровенской области;
- город Черновцы, Заставненский и Кицманский район Черновицкой области.
«Оранжевая» зона:
- город Измаил, Белгородской, Николаевский, Овидиопольский и Сиротский районы Одесской области;
- город Вараш, Гощанский, Дубенский, Заречненский, Здолбуновский и Острожский районы Ровенской области;
- города Тернополь, Бережаны и Чертков, Бережанский и Тернопольский районы Тернопольской области;
- город Харьков, Богодуховский и Первомайский районы Харьковской области;
- город Новоднестровск, Вижницкий, Герцаевский, Глыбокский, Кельменецкий, Новоселицкий, Путильский, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы Черновицкой области.
Напомним, что в регионах, отнесенных к «красной зоне», обучение детей организуется в дистанционном режиме.
19 августа в Украине был зафиксирован абсолютный антирекорд по коронавирусу — заболело 2134 человек.
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