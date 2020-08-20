Нефтеналивной танкер жестко наказали за посещение порта в оккупированном Севастополе

Международная морская организация (IMO) лишила танкер Hercules (IMO 9 155 248) права ходить под флагом Белиза. По словам заместителя постоянного представителя Украины при организации Виталия Мошкивского, это произошло в связи с нарушением запрета на заход в порт аннексированного Севастополя. Напомним, по данным Прокуратуры АР Крым, по состоянию на начало февраля 2018 года запрет на заход в порты Крыма нарушили 665 судов.

«Это решение является результатом тщательного расследования действий упомянутого судна, которое вошло в порт Севастополь, Украина, в нарушение резолюций Генеральной Ассамблеи ООН, а также соответствующего режима санкций ЕС и США. Владельцы не смогли оправдать решение войти в указанную зону, несмотря на предварительные предупреждения этой администрации», — говорится в письме, которым располагает ресурс Крым.Реалии.

По словам Мошкивского, Hercules стал уже десятым судном, которое с начала 2020 года лишили флага за посещение закрытых правительством Украины крымских портов, а с 2017 года такому наказанию подвергли 57 судов.

Тем временем, согласно данным сервиса MarineTraffic, танкер Hercules 1996 года постройки в настоящее время находится в закрытом Украиной порту Севастополя, куда он прибыл из Новороссийска.

Напомним, накануне Панама приняла решение о применении собственных штрафных санкций к судам, посещающим оккупированный Крым.

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