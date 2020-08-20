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В пожарном порядке: под Николаевом к визиту Зеленского клеили борды с пожарной машины (видео)
Власти в различных регионах Украины не перестают проявлять чудеса смекалки и изворотливости для того, чтобы «показать товар лицом» (свой регион) заезжему начальству из Киева. И если под Херсоном перед приездом Владимира Зеленского ночью клали асфальт, то в соседней Николаевской области решили «принарядить» местные дороги с помощью бордов любимой политсилы главы государства.
Правда, при этом привлекли спецтехнику спасателей, предназначенную совершенно для других целей, пишет местное издание НикВести.
«В поселке Казанка Николаевской области зафиксировали факт поклейки билбордов с рекламой политсилы „Слуга народа“ при помощи пожарной машины», — сказано в сообщении.
В издании отмечают, что, судя по фото и видео, для поклейки бордов была использована спецмашина с автолестницей 17 государственной пожарно-спасательной части, которая базируется в пгт Казанка (остается надеяться, что в это время в округе нигде не наблюдалось пожаров).
Хорошо, хоть пожарников не привлекли к расклейки политрекламы команды СН «Зе!місцеві» — непосредственно поклейкой борда занимались люди в гражданской одежде.
Такая «спешка с пожаркой» объясняется тем, что в пятницу, 21 августа, президент намерен посетить Николаевскую область, где планирует проинспектировать ремонт трассы Н-14, в также познакомиться с командой «Слуг народа», которая будет участвовать в местных выборах.
Журналисты напоминают, что ранее в области в канун визита Зеленского уже делали дорогу на спуске в военный порт в Очакове.
Похоже, визиты главы государства становятся весомым вкладом в инфраструктуру регионов, если бы не одно «но» — остается только догадываться, какого качества будут дороги, уложенные «на скорую» руку — как бы не пришлось их снова «перекладывать» к следующему визиту киевского гостя.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что своей визит по южным областям Владимир Зеленский начал с Запорожской области, где во время посещения Хортицы прошел «проверку на храбрость».55
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