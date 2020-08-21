- 01:23 Помпео призвал Лукашенко к диалогу с оппозицией
- 00:47 Смертельный риск: представитель Донецка в ТКГ рассказал об опасности "круглых столов" с жителями ОРДЛО
- 00:25 Приставал на автостоянке: во Львове за растление мальчика задержан 47-летний педофил
- 20.08 23:50 В Одессе машина «нырнула» в яму, глубиной с человеческий рост
- 20.08 23:25 В пожарном порядке: под Николаевом к визиту Зеленского клеили борды с пожарной машины
- 20.08 22:48 Вплоть до ареста имущества: в Раде хотят радикально наказывать должников за коммуналку
- 20.08 22:27 Меркель готова лечить Навального в Германии, а Макрон согласен предоставить ему политическое убежище
- 20.08 22:07 В центре Киева водитель Uber сбил мотоциклиста и нагло сбежал с места аварии
- 20.08 21:52 Нефтеналивной танкер жестко наказали за посещение порта в оккупированном Севастополе
- 20.08 21:48 Уайт – Поветкин: прогнозы букмекеров на титульный бой в супертяжелом весе
- 20.08 21:14 Принимаем предложение Кремля: врач Навального сделала неожиданное заявление
- 20.08 20:39 По коридору шастал дед с "короной", но без маски: рассказ украинца о проверке на COVID-19 в больнице Киева взбудоражил сеть
Смертельный риск: представитель Донецка в ТКГ рассказал об опасности "круглых столов" с жителями ОРДЛО
Представитель Донецка в Трехсторонней контактной группе, журналист Сергей Гармаш, раскрывший правду о хамском поведение России на переговорах по Донбассу, выступил против встреч с жителями оккупированных территорий вне рамок переговоров в Минске.
Таким образом Гармаш отреагировал на предложение главы украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука проводить так называемые «круглые столы» с жителями ОРДЛО.
Об этом он сказал в комментарии РБК-Украина.
Гармаш уверен, что в первую очередь такие переговоры опасны для жителей по ту сторону линии разграничения.
«Если там кто-то будет искренне говорить и объективно подходить к вопросу, то он просто подвергнет себя смертельному риску. А если это будут люди, которых специально поставят, чтобы они говорили то, что хочет оккупационная власть, то тогда мы подвергаем себя информационному риску», — пояснил он.
Напомним, Кравчук предлагал проводить переговоры с жителями оккупированных территорий, чтобы понимать, чего они хотят; Кравчук отмечал, что для него нет запрещенных людей в общении.
Кроме того, налаживанием связей с жителями оккупированной территории будет заниматься новый участник украинской делегации в ТКГ Витольд Фокин.
В то же время, как писали «ФАКТЫ», Гармаш отметил позитивную роль Кравчука по разблокированию работы переговорщиков: по его мнению, первому президенту удалось «проскочить между капельками» и не дать сорвать важную встречу советников нормандской четверки.71
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?
Ветер: 3 м/с C-В
Давление: 743 мм