27.29 / 27.56 32.14 / 32.63
Киев: +22
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Смертельный риск: представитель Донецка в ТКГ рассказал об опасности "круглых столов" с жителями ОРДЛО

0:47 21 августа 2020
Гармаш Сергей

Представитель Донецка в Трехсторонней контактной группе, журналист Сергей Гармаш, раскрывший правду о хамском поведение России на переговорах по Донбассу, выступил против встреч с жителями оккупированных территорий вне рамок переговоров в Минске.

Таким образом Гармаш отреагировал на предложение главы украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука проводить так называемые «круглые столы» с жителями ОРДЛО.

Об этом он сказал в комментарии РБК-Украина.

Гармаш уверен, что в первую очередь такие переговоры опасны для жителей по ту сторону линии разграничения.

«Если там кто-то будет искренне говорить и объективно подходить к вопросу, то он просто подвергнет себя смертельному риску. А если это будут люди, которых специально поставят, чтобы они говорили то, что хочет оккупационная власть, то тогда мы подвергаем себя информационному риску», — пояснил он.

Напомним, Кравчук предлагал проводить переговоры с жителями оккупированных территорий, чтобы понимать, чего они хотят; Кравчук отмечал, что для него нет запрещенных людей в общении.

Кроме того, налаживанием связей с жителями оккупированной территории будет заниматься новый участник украинской делегации в ТКГ Витольд Фокин.

В то же время, как писали «ФАКТЫ», Гармаш отметил позитивную роль Кравчука по разблокированию работы переговорщиков: по его мнению, первому президенту удалось «проскочить между капельками» и не дать сорвать важную встречу советников нормандской четверки.

71

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Авто в воде

В Одессе машина «нырнула» в яму, глубиной с человеческий рост (видео)

лето

Дожди с грозами и жара: синоптики рассказали, какой будет погода в середине недели

Нефтеналивной танкер жестко наказали за посещение порта в оккупированном Севастополе

Нефтеналивной танкер жестко наказали за посещение порта в оккупированном Севастополе

Гармаш Сергей

Смертельный риск: представитель Донецка в ТКГ рассказал об опасности "круглых столов" с жителями ОРДЛО

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер