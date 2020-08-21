Смертельный риск: представитель Донецка в ТКГ рассказал об опасности "круглых столов" с жителями ОРДЛО

Представитель Донецка в Трехсторонней контактной группе, журналист Сергей Гармаш, раскрывший правду о хамском поведение России на переговорах по Донбассу, выступил против встреч с жителями оккупированных территорий вне рамок переговоров в Минске.

Таким образом Гармаш отреагировал на предложение главы украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука проводить так называемые «круглые столы» с жителями ОРДЛО.

Об этом он сказал в комментарии РБК-Украина.

Гармаш уверен, что в первую очередь такие переговоры опасны для жителей по ту сторону линии разграничения.

«Если там кто-то будет искренне говорить и объективно подходить к вопросу, то он просто подвергнет себя смертельному риску. А если это будут люди, которых специально поставят, чтобы они говорили то, что хочет оккупационная власть, то тогда мы подвергаем себя информационному риску», — пояснил он.

Напомним, Кравчук предлагал проводить переговоры с жителями оккупированных территорий, чтобы понимать, чего они хотят; Кравчук отмечал, что для него нет запрещенных людей в общении.

Кроме того, налаживанием связей с жителями оккупированной территории будет заниматься новый участник украинской делегации в ТКГ Витольд Фокин.

В то же время, как писали «ФАКТЫ», Гармаш отметил позитивную роль Кравчука по разблокированию работы переговорщиков: по его мнению, первому президенту удалось «проскочить между капельками» и не дать сорвать важную встречу советников нормандской четверки.

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