Только утром и вечером: в оккупированном Крыму ограничат подачу воды

Несмотря на бодрые рапорты «властей» оккупированного Крыма об обеспеченности водой, на полуострове продолжают усыхать водохранилища. Так, при плановом наполнении Симферопольского водохранилища в 36 млн кубометров воды, там сейчас осталось 7 млн.

Об этом сообщил в эфире телеканала «Крым 24» генеральный директор ГУП «Вода Крыма» Владимир Баженов, пишет Крым.Реалии.

«Если ничего не предпринять и не пойдут дожди, то вода может очень быстро закончиться», — отметил Баженов.

Отмечается, что дефицит воды наблюдается еще в двух водохранилищах, которые снабжают водой Симферополь и Симферопольский район. Так, в Партизанском водохранилище должно быть 34 миллиона кубометров, однако имеется меньше 7 миллионов, в Аянском — 3,9 миллиона «кубов», а сейчас — меньше 2 миллионов.

Баженов сообщил, что в Симферополе, а также в Симферопольском и Бахчисарайском районах с 24 августа ограничат подачу воды из-за засухи. А с 7 сентября в Симферополе окончательно установят почасовую подачу воды: только утром и вечером.

Напомним, что 24 июля «глава» Крыма Сергей Аксенов сообщил, что воды в Симферопольском водохранилище хватит еще на сто дней. Он не исключает, что Россия признает чрезвычайной ситуацию с водоснабжением Крыма. Аксенов утверждал, что 2020 год стал самым засушливым за 150 лет наблюдений.

А 10 августа в Крыму руководство Минобороны России и местные власти запустили водовод, который построили российские военные для перекачки запасов воды из Тайганского водохранилища Белогорского района в Симферополь.

В то же время украинский гидролог Михаил Яцюк отмечает, что без днепровской воды за шесть лет земля в Крыму засохла, водохранилища обмелели, а трубопровод, который проложили российские военные для нужд Симферополя, не решит проблему дефицита воды. Он назвал это просто «пиаром».

В свою очередь, ведущий специалист российского Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец указал на то, что после затяжной засухи, которая началась с осени 2019 года, летние дожди полностью не решат проблему дефицита воды в Крыму.

Тем временем в украинском Кабмине, как писали «ФАКТЫ», вновь подняли тему о возобновлении подачи днепровской воды в Крым. Названо условие, при котором можно будет возобновить водоснабжение.

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