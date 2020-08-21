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Украина

Глава Минобороны Британии объяснил, почему его страна заинтересована в военном партнерстве с Украиной

2:44 21 августа 2020
Королевский флот

Помимо направления кораблей в Черное море Великобритания также заинтересована в том, чтобы делиться с Украиной военными технологиями, опытом и быть партнером.

Об этом в интервью газете «День» заявил Бен Уоллес, министр обороны объединенного королевства.

По словам Уоллеса, речь идет не только о сотрудничестве в кораблестроении и в военно-морской сфере.

«Я вижу, что молодые мужчины и женщины на границе с неконтролируемой территорией на Донбассе гибнут или получают ранения. И наша главная цель в сотрудничестве с Украиной — помочь в защите людей», — сказал Уоллес.

Министр считает, что в Британии есть определенные технологии и возможности, которыми она может поддержать Украину, и это все начнется осенью, когда Уоллес передаст в ноябре в парламент глобальный тематический обзор оборонной политики Британии.

«Вам не надо переживать: сейчас нет ничего такого, что стояло бы на пути углубления наших отношений», — подчеркнул министр.

В то же время британский министр подчеркнул, что его страна усваивает уроки Украины.

«Мы также учимся у Украины. Здесь проходит линия фронта с российской агрессией и подконтрольными России боевиками с целью ослабить Украину и доминировать в этом регионе. И я должна донести местный опыт к своей стране и гарантировать, что наш тематический оборонительный обзор, который мы готовим сейчас, отражать уроки, которые мы усвоили здесь, в Украине», — подчеркнул Уоллес.

Издание напоминает, что это уже второй по счету визит Уолесса в качестве главы британского оборонного ведомства. До этого он посещал Украину, находясь на должности министра по вопросам безопасности.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в феврале Украина и Великобритания договорились об оказании помощи со стороны Британии в усилении инфраструктуры украинских Военно-морских сил. Кроме того, британские инструкторы присоединятся к подготовке наших военных моряков.

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Глава Минобороны Британии объяснил, почему его страна заинтересована в военном партнерстве с Украиной

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