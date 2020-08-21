Криминальному миру Украины предсказали передел в связи с убийством Лоту Гули

Убийство в Турции одного из самых влиятельных воров в законе на постсоветском пространстве Надира Салифова (Лоту Гули), который, в частности, хотел стать главарем уголовного мира в Одессе, приведет к «переделу» в Украине.

Такое мнение высказал экс-начальник криминальной полиции и первый заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин в интервью изданию «Обозреватель».

«Я думаю, что выстроенная Гули структура распадется. Мелкие уголовные авторитеты, которые контролировали определенные направления, смогут это продолжать и в дальнейшем. Но думаю, что в основном они потеряют контроль над некоторыми направлениями преступной деятельности: рынками, вымогательством и так далее», — пояснил он.

По словам Аброськина, среди азербайджанцев такого сильного вора в законе на сегодня больше нет, а ту преступную иерархию, которую он построил в Украине, вряд ли теперь кто-то сможет поддержать.

Поэтому у криминальных авторитетов и произойдет «передел».

Напомним, что Надир Салифов по кличке Лота Гули контролировал рынок импорта фруктов и овощей в странах СНГ, особенно в России. Его группировка занималась убийствами, вымогательством, разбоями и угрозами.

Ранее «ФАКТЫ» писали о причинах, которые могли привести к появлению у Лоту Гули личных врагов.

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