- 03:50 Криминальному миру Украины предсказали передел в связи с убийством Лоту Гули
- 03:26 На государственной шахте во Львовской области погиб горняк
- 02:44 Глава Минобороны Британии объяснил, почему его страна заинтересована в военном партнерстве с Украиной
- 02:28 Билл Гейтс напомнил о страшной болезни, о которой забывают из-за коронавируса
- 01:57 Только утром и вечером: в оккупированном Крыму ограничат подачу воды
- 01:23 Помпео призвал Лукашенко к диалогу с оппозицией
- 00:47 Смертельный риск: представитель Донецка в ТКГ рассказал об опасности "круглых столов" с жителями ОРДЛО
- 00:25 Приставал на автостоянке: во Львове за растление мальчика задержан 47-летний педофил
- 20.08 23:50 В Одессе машина «нырнула» в яму, глубиной с человеческий рост
- 20.08 23:25 В пожарном порядке: под Николаевом к визиту Зеленского клеили борды с пожарной машины
- 20.08 22:48 Вплоть до ареста имущества: в Раде хотят радикально наказывать должников за коммуналку
- 20.08 22:27 Меркель готова лечить Навального в Германии, а Макрон согласен предоставить ему политическое убежище
Криминальному миру Украины предсказали передел в связи с убийством Лоту Гули
Убийство в Турции одного из самых влиятельных воров в законе на постсоветском пространстве Надира Салифова (Лоту Гули), который, в частности, хотел стать главарем уголовного мира в Одессе, приведет к «переделу» в Украине.
Такое мнение высказал экс-начальник криминальной полиции и первый заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин в интервью изданию «Обозреватель».
«Я думаю, что выстроенная Гули структура распадется. Мелкие уголовные авторитеты, которые контролировали определенные направления, смогут это продолжать и в дальнейшем. Но думаю, что в основном они потеряют контроль над некоторыми направлениями преступной деятельности: рынками, вымогательством и так далее», — пояснил он.
По словам Аброськина, среди азербайджанцев такого сильного вора в законе на сегодня больше нет, а ту преступную иерархию, которую он построил в Украине, вряд ли теперь кто-то сможет поддержать.
Поэтому у криминальных авторитетов и произойдет «передел».
Напомним, что Надир Салифов по кличке Лота Гули контролировал рынок импорта фруктов и овощей в странах СНГ, особенно в России. Его группировка занималась убийствами, вымогательством, разбоями и угрозами.
Ранее «ФАКТЫ» писали о причинах, которые могли привести к появлению у Лоту Гули личных врагов.63
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Получила зарплату и решила побаловать себя морепродуктами. Купила кильку в томате, морскую капусточку...
Ветер: 0 м/с C
Давление: 743 мм