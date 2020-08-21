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"Сливали" секреты врагу: под Херсоном разоблачена шпионская сеть ФСБ России под руководством экс-чиновницы
В Херсонской области, куда вчера прибыл с визитом президент Украины и послы ряда европейских государств, контрразведчики Службы безопасности Украины пресекли деятельность агентурной сети ФСБ РФ, действовавшей под руководством бывшей сотрудницы облгосадминистрации.
Об этом сообщили в ведомстве.
«Оперативники и следователи спецслужбы установили, что гражданка Украины была завербована сотрудником ФСБ РФ во время пребывания на временно оккупированной территории АР Крым в 2015 году», — говорится в сообщении.
Сообщается, что она получила задание собирать разведывательную информацию о военных объектах и сотрудниках СБУ.
Также женщина также имела изучать общественно-политическую обстановку в южном регионе нашей страны, передавать данные о деятельности местных органов государственной власти и управления, неправительственных международных фондах и организаций, а также отдельных лояльных к РФ политических и общественных деятелей.
«Для выполнения разведывательных задач ФСБ бывшая чиновница привлекла других пророссийски настроенных жителей Херсона. Передачу разведывательных данных она осуществляла через заранее оговоренные с куратором каналы электронной связи, а также во время личных выездов на временно аннексированную территорию Крыма и в Москву», — отмечается в сообщении.
Сейчас продолжаются неотложные следственные действия по месту жительства членов агентурной сети.
Во время обысков правоохранители обнаружили доказательства их причастности к проведению разведывательной деятельности в ущерб интересам Украины, в частности, средства связи, компьютерную технику и электронные накопители информации, на которых обрабатывали разведывательные данные. Также обнаружено российские агитационные материалы и российские рубли.
Кроме того, сейчас руководителя агентурной сети ФСБ РФ задержаны согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
«Следователями СБУ ей подготовлено подозрение в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины, и избрании меры пресечения», — сообщили в СБУ.
Процессуальный статус других участников сети будет определен по результатам завершения следственных действий.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что Служба безопасности Украины официально опровергла свое участие в операции с «вагнеровцами». В СБУ уточнили, что спецслужба не комментирует слухи, не поддерживает медийно информационные операции врага. В спецслужбе отметили, что такие информационные вбросы наносят вред Украине.145
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"Сливали" секреты врагу: под Херсоном разоблачена шпионская сеть ФСБ России под руководством экс-чиновницы
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