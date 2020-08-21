- 07:41 Где смотреть онлайн «ПСЖ» — «Бавария»: расписание трансляций финала Лиги чемпионов
- 07:23 Придут долгожданные дожди: синоптики рассказали о погоде на выходных
- 07:07 Навальный далеко не первый: история отравлений неугодных за годы правления Путина
- 07:05 Пик заболеваемости COVID-19 возможен в сентябре: на прямой линии «ФАКТОВ» инфекционист
- 06:55 "Бацька" идет в Сеть: между сторонниками Лукашенко и оппозицией началась "война стикеров"
- 06:30 Байден официально согласился участвовать в выборах президента США
- 05:55 "Сливали" секреты врагу: под Херсоном разоблачена шпионская сеть ФСБ России под руководством экс-чиновницы
- 05:30 Министр обороны Беларуси допустил, что армия будет стрелять по участникам протестов
- 04:58 В NASA оценили опасность для людей утечки воздуха на МКС
- 04:35 Масштабный пожар на Прикарпатье: горел деревообрабатывающий цех
- 03:50 Криминальному миру Украины предсказали передел в связи с убийством Лоту Гули
- 03:26 На государственной шахте во Львовской области погиб горняк
Придут долгожданные дожди: синоптики рассказали о погоде на выходных
Последние дни уходящей недели отметятся дождями. 21 августа кратковременные осадки возможны на севере, северо-востоке и частично в центральных областях, 22 августа — на юге, 23 августа — в западной части страны. На следующей неделе синоптики ждут прихода очередного атмосферного фронта с северо-запада, а это значит, что дожди продолжатся, а жара немного спадет.
Как сообщает Украинский гидрометцентр, 21 августа на побережье морей 24−29°, на юге и в центре до +35, в Карпатах до 24°.
22 августа дожди с грозами сместятся в южные области и юго-восточную часть страны.
23 августа грозы возможны на Волыни, в Закарпатье и во Львовской области.
Какой будет погода на День Флага и на День Независимости, читайте в эксклюзивном материале «ФАКТОВ». А народный синоптик Владимир Деркач уже составил прогноз не только на конец августа, но и на осенние месяцы.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»113
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Д-а-а-а... — сказала бабка, pассматривая женские трусики стринги на вещевом рынке. — Случись что — и опозориться некуда!
Ветер: 0 м/с C
Давление: 745 мм