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Украина

Придут долгожданные дожди: синоптики рассказали о погоде на выходных

7:23 21 августа 2020
погода

Последние дни уходящей недели отметятся дождями. 21 августа кратковременные осадки возможны на севере, северо-востоке и частично в центральных областях, 22 августа — на юге, 23 августа — в западной части страны. На следующей неделе синоптики ждут прихода очередного атмосферного фронта с северо-запада, а это значит, что дожди продолжатся, а жара немного спадет.

Как сообщает Украинский гидрометцентр, 21 августа на побережье морей 24−29°, на юге и в центре до +35, в Карпатах до 24°.

погода

22 августа дожди с грозами сместятся в южные области и юго-восточную часть страны.

погода

23 августа грозы возможны на Волыни, в Закарпатье и во Львовской области.

погода

Какой будет погода на День Флага и на День Независимости, читайте в эксклюзивном материале «ФАКТОВ». А народный синоптик Владимир Деркач уже составил прогноз не только на конец августа, но и на осенние месяцы.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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