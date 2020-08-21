Последствия засухи: в Симферополе оккупанты вводят новые "водные" ограничения

В оккупированном Крыму ограничивают подачу воды в жилые дома. Ранее оккупационная администрация пыталась решить проблему, перекачивая запасы Тайганского водохранилища в Симферопольское. Теперь пришлось признать, что дефицит воды есть, и решить вопрос не удалось.

Как сообщают Новости Крыма, отключения воды в Симферопольском и Бахчисарайском районах (Симферополь и еще 39 населенных пунктов) начнутся с 24 августа — будет прекращена подача горячей воды. С 31 августа отменяется ночная подача воды. С 7 сентября в графике ожидаются новые изменения: будет максимально урезано время водоснабжения.

На большей части города Симферополя вода будет подаваться с 6.00 до 9.00, а потом с 18:00 до 21:00. В тех районах, где вода была доступна четыре часа в сутки, ожидается сокращение этого периода до 2−3 часов.

Решать проблему водоснабжения населения Симферополь планируется за счет накопительных баков для воды возле социальных объектов и жилых домов.

Напомним, в августе из Тайганского и Белогорского водохранилищ влага была перекачана в Симферопольское для водоснабжения города. Также вовсю используются подземные источники: воду качают из трех тысяч скважин, включая расконсервированные.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

243

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter