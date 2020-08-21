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Умер тесть Петра Порошенко
В семье Петра Порошенко новое горе. 20 августа в Киеве в возрасте 87 лет скончался Анатолий Переведенцев, тесть пятого президента Украины. В июне Петр Порошенко потерял отца.
Как сообщает Апостроф, семья пока еще не определилась с датой похорон. Все заботы по подготовке церемонии взял на себя Петр Порошенко. Дочери Переведенцева — старшая Алла Зернецкая и младшая Марина Порошенко — приехали в дом на ул. Грушевского, где жили родители.
Анатолий Переведенцев был заместителем министра здравоохранения УССР, в 80-е занимал пост советника посла СССР в Монголии.55
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