Умер тесть Петра Порошенко

В семье Петра Порошенко новое горе. 20 августа в Киеве в возрасте 87 лет скончался Анатолий Переведенцев, тесть пятого президента Украины. В июне Петр Порошенко потерял отца.

Как сообщает Апостроф, семья пока еще не определилась с датой похорон. Все заботы по подготовке церемонии взял на себя Петр Порошенко. Дочери Переведенцева — старшая Алла Зернецкая и младшая Марина Порошенко — приехали в дом на ул. Грушевского, где жили родители.

Анатолий Переведенцев был заместителем министра здравоохранения УССР, в 80-е занимал пост советника посла СССР в Монголии.

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