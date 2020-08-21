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Сын Зеленского переболел коронавирусом: первые подробности
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что его сын болел COVID-19. Он лечился от инфекции вместе со своей матерью Еленой Зеленской — женой главы государства.
Об этом Зеленский заявил на брифинге, который был организован в ходе поездки президента в Николаевскую область.
«Скажу откровенно, что этот COVID-19, это зараза. Другого слова и нет. Заболела моя жена и сын, кстати, тоже. И они вместе лечились в больнице», — сказал президент.
При этом он отметил что дети переносят заболевание легче, чем взрослые.
Ранее сообщалось, что после того как у Елены Зеленской обнаружили коронавирусную инфекцию, у нее затем диагностировали двустороннюю полисегментарную пневмонию и госпитализировали в столичную клинику.458
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