Сын Зеленского переболел коронавирусом: первые подробности

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что его сын болел COVID-19. Он лечился от инфекции вместе со своей матерью Еленой Зеленской — женой главы государства.

Об этом Зеленский заявил на брифинге, который был организован в ходе поездки президента в Николаевскую область.

«Скажу откровенно, что этот COVID-19, это зараза. Другого слова и нет. Заболела моя жена и сын, кстати, тоже. И они вместе лечились в больнице», — сказал президент.

При этом он отметил что дети переносят заболевание легче, чем взрослые.

Ранее сообщалось, что после того как у Елены Зеленской обнаружили коронавирусную инфекцию, у нее затем диагностировали двустороннюю полисегментарную пневмонию и госпитализировали в столичную клинику.

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