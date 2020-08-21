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Украина

Холодницкий уходит в отставку

11:57 21 августа 2020
Назар Холодницкий

В пятницу, 21 августа, Назар Холодницкий написал заявление об уходе с должности руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале сообщил нардеп Алексей Гончаренко, а источник «ФАКТОВ» подтвердил, что Холодницкий действительно написал заявление об отставке.

Народный депутат VIII созыва Борислав Береза в своем Telegram-канале написал, что поговорил с Назаром Холодницким по поводу его ухода с поста.
«Он подтвердил мне что уходит, потому что истекает срок его полномочий, и он хочет показать, что не держится за должность. Также он подтвердил мне, что никто его не принуждал. А новый конкурс на должность главы САП начнется уже 4 сентября!» — заявил Береза.

Ранее сообщалось, что суд избрал меры пресечения всем фигурантам дела о «взятке Холодницкому».

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