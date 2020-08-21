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Зеленский, Ахметов, Аваков и другие: опубликован рейтинг самых влиятельных украинцев
20 августа был опубликован новый рейтинг «Топ-100 самых влиятельных людей Украины». В список включены те, кто определяет курс государства и наиболее сильно влияет на жизнь страны. Сохранилась тенденция, впервые проявившаяся в подобных рейтингах в декабре 2019 года: в топ-100 попадают не только политики, и много мест занимают новые лица, не слишком известные широкой публике.
Как сообщает Журнал НВ, степень влияния каждого из фигурантов списка определяли специально приглашенные эксперты. Возглавил рейтинг президент Владимир Зеленский, а компанию в первой тройке главе государства составили владелец группы СКМ Ринат Ахметов и министр внутренних дел Арсен Аваков.
В первой десятке самых влиятельных приблизительно поровну бизнесменов и политиков. Так, в топ-10 попали депутат Виктор Медведчук, бизнесмен Игорь Коломойский, пятый президент и действующий нардеп Петр Порошенко, первый помощник Зеленского Сергей Шефир, бизнесмен Виктор Пинчук, генпрокурор Ирина Венедиктова.
В 2020 году вернулся к активной деятельности первый президент Леонид Кравчук. После назначения главой украинской переговорной делегации по Донбассу Кравчук на 45-м месте в рейтинге самых влиятельных.
Также рейтинг показал, что определять курс Украины могут быть не только представители политико-деловых кругов. 69-е место в рейтинге досталось журналисту, основателю проекта «ГОРДОН» Дмитрию Гордону.
Накрывшая Украину пандемия коронавирусной инфекции также оказала влияние на рейтинг. 100-я позиция по влиятельности отдана украинским врачам.
Напомним, весной 2020 года Forbes составил рейтинг самых богатых украинцев.
Фото president.gov.ua144
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