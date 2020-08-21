Телеведущая Снежана Егорова оскандалилась из-за слов о погибших на войне Героях (видео)

Украинская телеведущая Снежана Егорова, недавно ставшая бабушкой, цинично высказалась об украинских воинах, которые гибнут, защищая страну.

В эфире программы «ПрямоTalck» Егорова заявила о своем недовольстве «постмайданным временем».

«Мне не нравятся эти герои, эти рагули, которые повылазили непонятно откуда. Селюки, которые разговаривают на суржике. И готовы свою жизнь положить… Свою жизнь, какую? Жизнь, которая собой ничего не представляет», — сказала телеведущая.

Она резко высказалась и по поводу самопожертвования при защите Родины.

«Они просто готовы пожертвовать своей жизнью. Да, это подвиг, возможно. А может быть, это высокая суицидальная готовность, когда человек не видит перспектив в своей жизни, и эта жизнь не представляет для него ценность», — считает Егорова.

«Это как наркоманы, которые за дозу готовы жизнь продать, кровь отдать последнюю. Но это же ненормально», — добавила она.

Из-за таких заявлений сеть взорвалась комментариями:

Ранее сообщалось, что Снежана Егорова вновь вышла замуж — уже в третий раз.

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