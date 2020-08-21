Замешаны американцы: СМИ сообщили новые детали нашумевшей "спецоперации" с "вагнеровцами"

Сорвавшаяся операция по выявлению и передаче в Украину бойцов ЧВК Вагнера могла готовиться совместно украинскими и американскими спецслужбами. Причем не исключено, что кроме главной цели — задержания «вагнеровцев — ставилась еще и параллельная задача, касающаяся украинского президента.

Неожиданную версию о подоплеке спецоперации по «вагнеровцам» опубликовало ZN.UA, ссылаясь на свои источники. Согласно этой версии, американская сторона заранее просчитала вариант с утечкой важной информации из Офиса президента и готовила план, как обернуть рассекречивание данных против источников «слива».

Источники не исключают, что возможно, итоговой целью была дискредитация главы Офиса президента Андрея Ермака и первого замсекретаря СНБО Руслана Демченко. Отставка указанных лиц означала бы, что президент Зеленский будет вырван из пророссийского информационного «пузыря».

Напомним, после того, как задержанные под Минском «вагнеровцы» были переданы России, а не в Украину, прозвучала версия, что секретная операция украинских спецслужб была сорвана ближайшим окружением Зеленского. В Офисе президента, в свою очередь, заявляют, что некоторые украинцы попались на дезинформационную наживку из РФ.

Руководитель «Миротворца» Роман Зайцев считает, что «с высокой вероятностью» спецоперация проводилась и точно так же «с высокой вероятностью» была сорвана не по вине украинских спецслужб.

Фото Телеканал ОНТ/YouTube

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