- 12:49 Замешаны американцы: СМИ сообщили новые детали нашумевшей "спецоперации" с "вагнеровцами"
- 12:34 Телеведущая Снежана Егорова оскандалилась из-за слов о погибших на войне Героях
- 12:26 В ВР могут пройти четыре партии, лидируют «Слуга народа» и «Оппозиционная платформа – За жизнь», — соцопрос
- 12:16 На Ровенщине стоматолог украл в больнице золото для протезов на 320 тысяч гривен
- 12:10 «Ефремова топят»: свидетель рассказал, кто сидел за рулем в момент ДТП
- 12:06 Зеленский, Ахметов, Аваков и другие: опубликован рейтинг самых влиятельных украинцев
- 11:57 Холодницкий уходит в отставку
- 11:48 Навального не отпускают на лечение в Германию, хотя за ним уже прибыл самолет из Берлина
- 11:40 Уайт – Поветкин: где смотреть чемпионский бой супертяжеловесов
- 11:39 Сын Зеленского переболел коронавирусом: первые подробности
- 11:29 Курс доллара пошел вверх: чего ждать после праздников
- 11:08 Умер тесть Петра Порошенко
Замешаны американцы: СМИ сообщили новые детали нашумевшей "спецоперации" с "вагнеровцами"
Сорвавшаяся операция по выявлению и передаче в Украину бойцов ЧВК Вагнера могла готовиться совместно украинскими и американскими спецслужбами. Причем не исключено, что кроме главной цели — задержания «вагнеровцев — ставилась еще и параллельная задача, касающаяся украинского президента.
Неожиданную версию о подоплеке спецоперации по «вагнеровцам» опубликовало ZN.UA, ссылаясь на свои источники. Согласно этой версии, американская сторона заранее просчитала вариант с утечкой важной информации из Офиса президента и готовила план, как обернуть рассекречивание данных против источников «слива».
Источники не исключают, что возможно, итоговой целью была дискредитация главы Офиса президента Андрея Ермака и первого замсекретаря СНБО Руслана Демченко. Отставка указанных лиц означала бы, что президент Зеленский будет вырван из пророссийского информационного «пузыря».
Напомним, после того, как задержанные под Минском «вагнеровцы» были переданы России, а не в Украину, прозвучала версия, что секретная операция украинских спецслужб была сорвана ближайшим окружением Зеленского. В Офисе президента, в свою очередь, заявляют, что некоторые украинцы попались на дезинформационную наживку из РФ.
Руководитель «Миротворца» Роман Зайцев считает, что «с высокой вероятностью» спецоперация проводилась и точно так же «с высокой вероятностью» была сорвана не по вине украинских спецслужб.
Фото Телеканал ОНТ/YouTube80
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Люся, а ты встречала в своей жизни такого мужчину, от одного прикосновения которого тебя бросало в дрожь? — Конечно! Буквально вчера я была на приеме у стоматолога…
Ветер: 2 м/с С
Давление: 745 мм